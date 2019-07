Také digitalizace Česka vázne. Elektronický systém tvorby zákonů bude spuštěn až v roce 2022

E-systému tvorby zákonů se poslanci dočkají zřejmě až od roku 2022, což znamená dvouletý odklad oproti původním plánům. V novele to dnes schválila Sněmovna. Předloha půjde na posouzení do Senátu a od příštího roku by systém měl fungovat v testovacím provozu. Uvádí ČTK.