Česko vyváží flinty na Ukrajinu. Export zbraní ale padá

Může za to Obama? V nadsázce řečeno ano. Bývalý americký prezident kladně ovlivnil prodej zbraní. Export českých zbraní do zahraničí teď signalizuje pokles. Co za tím stojí?

Tato čísla udělají potrefeným filmařům radost. Export zbraní a vojenského materiálu z České republiky loni klesl na téměř 14 miliard korun, meziročně se tak snížil o 1,1 miliardy korun. Šlo o nejhorší výsledek od roku 2015. Vyznívá to ze zprávy o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologií dvojího užití v ČR za rok 2018, se kterou se Sputnik měl možnost seznámit.

České firmy vyvezly vojenský materiál do 103 zemí za 13,99 miliardy korun. Nejčastěji to bylo do sousedních zemí, Spojených států, Vietnamu, Brazílie a zemí Blízkého východu. Do USA bylo vyvezeno zboží za asi 1,65 miliardy korun, do Vietnamu za miliardu korun a na Slovensko za 853 milionů korun. Výrazně loni klesly dodávky třeba do Saudské Arábie, Spojených arabských emirátů nebo do Iráku.

Česká republika loni podporovala zbraněmi i kyjevskou vládu. Podle přehledu vyvezeného materiálu firmy nebo fyzické osoby dostaly 22 povolení exportovat zbraně a vojenský materiál na Ukrajinu. Všechny licence využity nebyly, ale vývoz nebyl nezanedbatelný.

A o co šlo? O palné zbraně různých ráží, střelivo, vybavení sloužící k řízení palby, pozemní vozidla nebo jejich součást a také letecké součásti. Ale také, a teď pozor, materiály z kategorie Chemické látky, „biologická agens“, látky určené pro potlačování nepokojů! To vše za částku 440 milionů korun. Jen ta licence na dodávku leteckých pum a raket zůstala, zatím, nevyčerpaná.

Ale je tu jeden paradox. Zamítnut byl vývoz třeba do Běloruska, Íránu, Sýrie, obou Súdánů, Zimbabwe nebo do Západní Sahary, kterou Česká republika neuznává jako nezávislý stát. Na obchod s Ruskem byla vydána pouze jedna licence, na vývoz z kategorie Letadla, vzdušné dopravní prostředky lehčí než vzduch, bezpilotní vzdušné prostředky (UAV), letecké motory a výzbroj a výstroj letadel, související vybavení a součásti, speciálně určené nebo upravené pro vojenské použití za 14 milionů korun.

Jak si stojí loňský výsledek s předchozími lety? V roce 2016 dosáhl export zbraní a vojenského materiálu z Česka rekordních 18,2 miliardy korun, v roce 2015 to bylo 15 miliard. V roce 2017 vývoz klesl na 15,1 miliardy. Je zjevné, že export dlouhodobě klesá.

Sputnik o situaci s klesajícím vývozem českých zbraní do zahraničí hovořil s renomovaným expertem, předsedou Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva Janem Skalickým.

„Určité náznaky poklesu byly vidět už loni. Globálně významný je trh v USA. Skončilo období výkonu funkce prezidenta Baracka Obamy, jehož administrativa útočila na právo občanů USA vyplývající z Druhého dodatku Ústavy USA. Z tohoto pohledu se prezident Obama stal asi nejlepším prodejcem zbraní v dějinách USA. Zbraně jsou předmětem dlouhodobé spotřeby a předzásobení občanů USA zbraněmi bude mít dopad na trh po několik desetiletí, pokud opět nenastoupí nějaká vládnoucí garnitura zpochybňující ústavní právo občanů USA. Pokud jde o dodávky zbraní pro ozbrojené sbory, je třeba si uvědomit, že proces nákupů zbraní a ostatního vybavení pro vojenské a bezpečnostní sbory probíhá ve vlnách, které měly svůj vrchol v minulých letech. Současný objem obchodu považuji spíš za návrat do průměru," říká pan Skalický.

Znamená to, že o české zbraně již není zájem? Podle předsedy Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva to tak není. „Nikoliv. Naše podniky stále prosperují a jejich existence není ohrožena. To nelze říci o podnicích v zahraničí. Procesem bankrotu například prochází zbrojovka Remington, která má historii starší dvě stě let," říká.

Co mohou čeští výrobci a vývozci zbraní udělat proto, aby letos nebyl pokles exportu tak markantní? Může něčím pomoct vláda? „Je to o kvalitě, technické vyspělosti a cenách nabízených produktů. To jsou rozhodující faktory, které rozhodnou o tom, kolik si z globálního koláče tohoto segmentu obchodu ukousnou. Jsem přesvědčen, že naši výrobci si stojí dobře. Pokud jde o vládu, či státní správu, pak domácím výrobcům jistě pomůže, když nákupy pro ozbrojené a bezpečnostní síly ČR budou realizovány především od domácích výrobců," říká Jan Skalický.

