„Andrej Babiš není ideální kandidát na premiéra.“ Šmarda v ČT tvrdě odpověděl na výtku předsedy vlády

Michal Šmarda v rozhovoru pro ČT uvedl, že nedávná schůzka premiéra Andreje Babiše s českým prezidentem Milošem Zemanem byla další ze sérií schůzek, na které se prakticky nic nevyjednalo. A to i přesto, že on sám premiérovi Babišovi věřil. Dodal také, co si o českém premiérovi myslí a jak pohlíží na celou kauzu.

„Já jsem docela věřil panu premiérovi, který do toho šel s nasazením a říkal, že jako dobrý obchodník to vyjedná. Ukázalo se, že bohužel není schopen vyjednat to, aby mohl ovlivňovat složení své vlády, což je samozřejmě škoda,“ řekl a dodal, že moc nerozumí tomu, co se v ČR nyní odehrává.

Boj o moc

si tak myslí , že jde spíše o jakýsi boj o moc. Podle něj však jednání budou ještě pokračovat.

„Dochází k boji o to, kdo bude mít větší vliv na složení vlády, kdo bude mít jakou roli v české politice. Pan premiér ten boj malinko vzdává ve prospěch pana prezidenta, čímž samozřejmě přehazuje zodpovědnost na Jana Hamáčka,“ uvedl Šmarda svou interpretaci situace.

Dle něj tak každý hraje o svůj díl své zodpovědnosti, přičemž Andrej Babiš sehrál partii o tom, jestli je jako premiér respektovanou osobností, která vede vládu dle svých představ a jestli má tu moc ovlivňovat, jak bude jeho vláda složena. Český prezident pak má svou vlastní hru o to, jaký on bude mít vliv na politické dění v ČR, zatímco Jan Hamáček bojuje o to, zda ČSSD bude samostatnou sebevědomou stranou.

Šmarda na dotaz ČT, zda by byl pro to, aby ČSSD změnila nominaci na ministra, kdyby to byl požadavek, odpověděl:

„Ve chvíli, kdy by ten požadavek nepřicházel z Hradu, nepřicházel z hnutí ANO, nepřicházel z ODS, SPD nebo z komunistické strany nebo od jakéhokoliv z našich dalších politických konkurentů, ale bylo by to samostatné rozhodnutí Jana Hamáčka, které by odráželo politickou strategii sociální demokracii, tak v tu chvíli o mě nejde.“

Babiš není ideálním kandidátem na premiéra

Dodal také, že je pro něj mnohem důležitější to, aby ČSSD fungovala jako samostatná sebevědomá strana sloužící svým voličům než to, zda je ve vládě nebo v opozici.

Řeč ale přišla také na samotného premiéra a na jeho slova, která se týkala toho, že souhlasí s tím, že Michal Šmarda není ideálním kandidátem na post ministra kultury. Na to sociální demokrat reagoval následovně:

„Andrej Babiš podle mého názoru není ideálním kandidátem na premiéra. Kdybych si to myslel, tak bych byl členem hnutí ANO. Respektuji, že on si nemyslí o jednotlivých kandidátech sociální demokracie, že jsou to ideální kandidáti na ministerské posty. Pokud by si to myslel, není důvod, aby zakládal vlastní politické hnutí a mohl by být členem ČSSD.“

​Rovněž doplnil, že šance, že se ČSSD v pondělí rozhodne pro odchod z vlády, je dle něj 50:50. Hamáček má podle jeho názoru totiž opravdu velmi těžký úkol.

Šmarda mimo jiné uvedl, že kauza kolem jmenování nového ministra kultury a odvolání toho stávajícího, už nemůže bavit občany ČR. V souvislosti s tím podotkl, že ČSSD vždy řekne nějaký termín tak, aby se nikdo necítil pod tlakem. Dle něj se ale do jimi požadovaného termínu zatím nic nevyřešilo.

„Teď za poslední dva dny se všichni tváří, že to začínají hrozně hořečnatě řešit. (…) Byl bych nerad, kdybychom dál hráli tuhle hru na slepou bábu, kdy si zase řekneme, že to vyřešíme do konce července, což znamená, že do 29. července se nestane nic a pak se všichni začnou tvářit, jakože se scházejí, a moudře dumají a řeší tu situaci. Opravdu to začíná být směšné a myslím si, že už to vůbec nikoho nebaví,“ dodal k věci.

Připomněl také, že ministr Antonín Staněk podával demisi již někdy v květnu. V této souvislosti dodal, že ČSSD se Staňkem je stále v přímém kontaktu a zdůraznil, že i on sám s ním komunikoval. Údajně si měli vyjasnit, že nejsou protikonkurenti.

K avizované pondělní schůzce s vedením země závěrem dodal: „Já si myslím, že už by to mělo být vyřešeno. Já se budu snažit prosadit, abychom přijali nějaké definitivní rozhodnutí, protože skutečně jsme za blázny celé republice.“

Boj o ministerstvo kultury

Sociální demokraté výměnu Antonína Staňka za místopředsedu strany Michala Šmardu označili za jednu z podmínek pokračování ve vládě. Český prezident se však k takové výměně příliš nemá. V ČSSD proto zvažovali, že na prezidenta podají kompetenční žalobu, s čímž ale nesouhlasí premiér Babiš.

Dne 10. července Michal Šmarda prohlásil, že o funkci ministra neusiluje a navrhl ČSSD, že se své kandidatury může vzdát, pokud to usnadní odvolání současného šéfa resortu kultury. Ze své strany Antonín Staněk uvedl, že na ministerstvu dále pokračovat nechce.

Již dříve prezident Miloš Zeman médiím sdělil, že silně pochybuje o tom, že se Michal Šmarda stane ministrem. Podle něj by se lépe prosadil jako volební manažer ČSSD pro krajské volby v roce 2020 než jako ministr kultury.

Kromě výměny ministra kultury si sociální demokraté podmiňovali své setrvání ve vládě i volbou zástupce do Rady České tiskové kanceláře, také ostře vystupovali proti jmenování kandidáta hnutí SPD Michala Semína, kterého dříve podporovalo hnutí ANO. Později předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek prohlásil, že poslanci ANO za něj hlasovat již nehodlají.