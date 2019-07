Paroubek: „Důvodem neutěšené situace ČSSD není „zlobr“ A. Babiš, ale praktický výkon a obsah politiky ČSSD jako takové.“

Jiří Paroubek píše, že se prakticky každý den v médiích objevují vyjádření bývalých současných představitelů ČSSD, kteří jsou pro odchod této strany z vlády. On sám však s tímto názorem nesouhlasí, i když se mnohým může zdát, že by byl odchod z vlády pro stranu jakousi spásou.

Kdo za současnou situaci může?

Mimo jiné se bývalý předseda vlády vyjádřil k tomu, co vůbec za touto kauzou stojí.

V ČSSD to vře: Staňkovi vyhrožují vyloučením z jednání poslaneckého klubu. Jen nenávist místo diskuse, reaguje Hašekhttps://t.co/tV4Orieq3q — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 6. července 2019

„Všichni by si sebekriticky měli uvědomit, že tím důvodem neutěšené situace ČSSD není „zlobr“ A. Babiš, který trvale ČSSD ubližuje, ale především praktický výkon a obsah politiky ČSSD jako takové. Vedení strany – přes veškerou snahu Hamáčka a Maláčové – v zásadě pokračuje v sobotkovské politice bez Sobotky,“ myslí si Paroubek.

Expředseda sociálních demokratů navíc dodává, že se daná strana v tuto chvíli nachází někde kolem 4% podpory voličů. „Prostě je na okraji propasti, v níž ji může čekat politická nicota,“ doplnil.

V této souvislosti také zmínil tzv. obstarožní program, o nějž se strana dle jeho mínění stále opírá. A v tomto programu dle Paroubka rozhodně není nic nového.

„Za rok a půl od katastrofální prohry ve sněmovních volbách se v programové oblasti nestalo nic, co by stálo za zaznamenání. Nikdo z vedoucích představitelů ČSSD, ani žádná odborná komise, nebyli schopni se podívat například na program německých Zelených či program španělských socialistů, který by mohl přinést potřebnou inspiraci,“ vysvětlil.

Dle Paroubka je navíc tato sobotkovská i postsobotkovská éra charakterizována také zcela rozplizlým marketingem, ve kterém ČSSD, až na výjimky, naprosto postrádá strategickou iniciativu. Kromě toho dnes ve straně chybí talentovaní, sebevědomí a výteční řečníci.

Pirát Michálek: Když si ČSSD dosadí do vlády zemanovce, tak ať se nediví, předčasné volby nechcemehttps://t.co/5qD7qg6YEc — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 5. července 2019

​

Bývalý premiér však vidí i další nedostatky v této straně: „Pokud se projevuje v programové oblasti neochota vedení strany k významnějšímu novátorství, pak v personální oblasti je často tendence prosazovat do funkcí lidi, kteří na to vzhledem k věku a dosavadním životním a politickým zkušenostem prostě nemají.“

Za příklad pak uvedl současného ministra zahraničí Tomáše Petříčka, který je dle něj „nejen nezralý pro výkon této funkce, ale je ke všemu ještě názorově jakýmsi klonem někdejšího šéfa TOP 09 a ministra zahraničí Schwarzenberga“.

Jako možnou náhradu Petříčka pak navrhl Kohouta či Kmoníčka, kteří jsou podle něj vynikající odborníci, skvělí profesionálové a výteční řečníci.

Ministr kultury podle Paroubka

Paroubek také prozradil, koho by si uměl představit na postu ministra kultury, kolem kterého je v poslední době velmi rušno.

Prezident České republiky Miloš Zeman rozvrací Českou republiku a chce v zemi rozpoutat občanskou válku. To si myslí komentátor Svobodného fóra a člen Rady České televize Zdeněk Šarapatka. https://t.co/4oJKEwHtxs pic.twitter.com/6RDSzlcFsU — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 7. července 2019

„Na ministerstvu kultury bylo možné nominovat od počátku V. Jandáka, který už funkci ministra kultury s úspěchem vykonával, je celostátně známý a je výtečným parlamentním řečníkem s parlamentní praxí v několika volebních obdobích,“ řekl.

Chyby ČSSD před volbami do EP

Stejně tak se Paroubek ve svém komentáři věnuje i chybám, kterých se daná strana dopustila v týdnech před volbami do Evropského parlamentu (EP).

„Začalo to tím, že ministr kultury Staněk vyhodil, nepochybně oprávněně, z funkce šéfa Národní galerie ředitele Fajta. Načasování této akce bez potřebné marketingové podpory několik týdnů před volbami bylo zcela nevhodné. Taková závažná rozhodnutí musí dělat každý ministr jen s vědomím a souhlasem předsedy strany. Pokud se tak nestalo, byla to obrovská politická chyba, pokud se tak stalo, měl se předseda Hamáček postarat o marketingovou podporu ministra,“ vyjmenovává jednu z hlavních chyb.

To však dle něj nebylo vše, jelikož zhruba tři týdny před danými volbami začali na ministra kultury útočit sami čelní politici z ČSSD. „Pokud si jistá zájmová skupina v ČSSD chtěla zajistit změnu na místě ministra, a já to mám za velmi pravděpodobné, nedělá se nic takového několik týdnů před volbami. Vypadá to jakoby tito lidé, dokonce vedoucí funkcionáři strany, neměli zájem o dobrý volební výsledek strany,“ řekl s tím, že tito lidé dokonale destabilizovali pozici vlastního ministra.

Babišova vláda praská ve švech. Ministři ČSSD jsou připraveni podat demisihttps://t.co/wqwxJ9ddhy — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 4. července 2019

​ČSSD nepomohlo ani to, že se protivníci dané strany před volbami do EP snažili dotlačit stranu k co nejhoršímu volebnímu výsledku, a to pomocí útoků části médií proti Staňkovi a straně jako takové.

„Ale je potřeba dodat, že k tomu přispěli velmi významně sami vedoucí političtí představitelé strany. Zbývá jen dodat, že ČSSD na čelných místech kandidátky do EP reprezentovali širší veřejnosti neznámí lidé, v jejichž vyjádřeních se objevovaly někdy až výstřední programové cíle. Prostě to bylo smutné předvolební představení,“ dodal k věci.

Co se může změnit?

Paroubek si tak v dané souvislosti klade otázku: „Co se může změnit obsahově v politice sociální demokracie, pokud ta opustí vládu a skončí na dva a půl roku v opozici?“

A jeho odpověď je následující: „Obávám se, že nic anebo skoro nic. Obrat k lepšímu, tedy k vyšším a rostoucím volebním preferencím, nepřijde sám od sebe. Nespadne z nebe jako mana nebeská.“

Pokud tak dle jeho mínění ČSSD i po odchodu z vlády neudělá podstatné vnitřní změny, pak bude i nadále politicky nevýrazná a bez jasných programových cílů.

Východiska situace dle expředsedy ČSSD

Bývalý předseda uvádí, že východiska jsou stejná jako před rokem, tedy vrátit se k principiální politice pro lidi.

„Přestat s klikařením a klientelismem, kterým je strana stále přímo přesycena. Doplnit tým ministrů o zajímavé, celostátně známé, profesionálně zdatné figury a skvělé parlamentní spíkry. Petříčka nebere nikdo vážně, v parlamentě dokáže maximálně tak překoktat projevy, které mu sepíší jeho poradci. Šmarda na to nemá, aby dělal úspěšně ministra kultury. A Staňka zničili vlastní lidé,“ shrnul situaci Paroubek a dodal, že je potřeba inovovat program strany.

Stejně tak je podle něj zapotřebí vytvořit nové funkční marketingové zázemí, které se bude opírat o PR firmy schopné aktivizovat marketing strany.

A co prezident ČR?

Závěrem však Paroubek zmínil ještě jednu věc, kterou považuje za velmi důležitou. A týká se českého prezidenta Miloše Zemana.

„Ono je tam těch pitomců víc.“ Miloš Zeman promluvil o snahách ČSSD a jmenování nového ministrahttps://t.co/gUwfDuzhf3 pic.twitter.com/pRZregAYjP — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 29. června 2019

„Co vidím jako velmi důležité, to je najít rozumný modus vivendi s prezidentem. Ať se to komu v ČSSD líbí nebo nelíbí, prezident je v současnosti vnímán levicovými voliči jako jejich daleko nejsilnější představitel. Je potřeba zastavit stupidní a zbytečné útoky na něj, které odrazují další voliče od volby ČSSD,“ uvedl.

Paroubek navíc celý přístup nazval metodou „čert a Káča“, v níž se Káča čerta drží, dokud je to potřeba. „Ve stejné pozici je sociální demokracie dnes ve vztahu k prezidentu Zemanovi. To ovšem vyžaduje, aby v čele strany byly takové osobnosti, které bude Miloš Zeman brát vážně...,“ napsal na závěr.