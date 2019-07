„Dezinformační web Seznam.cz.“ Klaus mladší popřel jednání o rekonstrukci Babišovy vlády

„Seznam zaznamenal v politickém zákulisí informace, že se pracuje na řešení, kdo a jak by mohl vystřídat sociální demokraty po Babišově boku,“ stojí na portálu Seznam Zprávy.

Reportéři Seznamu uvádějí, že ačkoli zástupci hnutí ANO tvrdí, že udělají vše, aby ČSSD ve společné vládě zůstala, z Babišova tábora údajně pronikly informace o možných alternativách. Jednou z možností je odchod ČSSD z vlády.

„Vládu by podpořila Trikolóra, čímž by se umenšil vliv Okamurovy SPD a bylo by to tak schůdnější,” cituje Seznam Zprávy nejmenovaný sněmovní zdroj. Počítá se i s tím, že by KSČM vládu nadále tolerovala.

Zapojení Klausovy Trikolóry by mělo přesvědčit ty poslance ANO, kteří nepřijímají spolupráci s SPD. „Pro ně by díky Trikolóře byl argument, že široká podpora napříč spektrem není totéž, co menšinová vláda s podporou SPD,“ tvrdí Seznam.

V pátek Trikolóra tyto informace popřela. Uvádí, že jednání o rekonstrukci vlády nevede a nemá na to ostatně ani mandát voličů, ani dostatečný počet poslanců.

„Jde jen o fabulace a politické aktivity dezinformačního webu Seznam.cz,“ okomentoval Václav Klaus ml.

Informaci Seznamu nepotvrdil ani místopředseda SPD Radim Fiala.

„Zatím jsme o ničem nejednali, protože ANO se snaží zachránit vládu s rozpadající se ČSSD,” řekl Fiala.

Do vyjednávání však jsou údajně zapojeni vyjednávači z Hradu. Ti se snaží zjistit, kdo je ochoten případně vystřídat ministry za ČSSD, kteří by odešli. Údajně se spekuluje o Janu Kohoutovi, bývalém ministrovi úřednických vlád Jana Fischera (2009 – 2010) a Jiřího Rusnoka (2013 – 2014). Fischer však Seznamu uvedl, že ho zatím nikdo nekontaktoval.

Vládní krize vyřešena?

Sociální demokraté výměnu Antonína Staňka (ČSSD) za místopředsedu strany Michala Šmardu označili za jednu z podmínek pokračování ve vládě. Český prezident se však k takové výměně příliš neměl.

V pátek 12. července téměř dvouměsíční spor o vedení ministerstva kultury nejspíše nalezl své řešení. Po schůzce prezidenta Miloše Zemana, předsedy ČSSD Jana Hamáčka a Antonína Staňka šéf sociální demokracie novinářům uvedl, že prezident je připravený vyhovět demisi ministra kultury Antonína Staňka a odvolat ho k 31. červenci z funkce.

Sociální demokracie požaduje Staňkovu demisi kvůli jeho odvolání ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa po kontrolách v jimi vedených institucích. Kvůli tomuto kroku se na Staňka snesla vlna kritiky a ČSSD se rozhodla svého ministra vyměnit. Podle prezidenta by však ministr, který odhalil korupci na svém úřadu, neměl odcházet.