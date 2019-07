Petříček má obavy z toho, kam se stočí kurz české zahraniční politiky: Nechci směřování na Rusko a Čínu

V případě, že sociální demokracie odejde z vlády, česká zahraniční politika by mohla opustit své polistopadové hodnoty a začít se orientovat směrem na Rusko a Čínu. Takové obavy v pátek vyslovil český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), který se v rozhovoru pro Český rozhlas Plus vyjádřil k vládní krizi, která v České republice nyní probíhá.

Šéf české diplomacie Tomáš Petříček promluvil o hrozbě, která by nastala v případě, že by ČSSD odešla z vlády. Podle něj by v takovém případě sociální demokracii mohlo nahradit hnutí SPD Tomia Okamury, což by mělo negativní vliv na českou zahraniční politiku, kterou se Petříček během svého působení snažil orientovat na Západ.

„Mám obavy i z toho, kam se stočí kurz české zahraniční politiky, který jsem se snažil držet v duchu polistopadových hodnot… Bylo by velmi nešťastné, kdybychom se dál orientovali příliš na Východ – směrem na Rusko a Čínu. Místo toho, abychom pracovali na našem postavení v EU a na spolupráci se spojenci. Za to jsme klíči na Václavském náměstí v listopadu 89 necinkali,“ dodává Tomáš Petříček.

Petříček se tímto způsobem k věci vyjádřil ještě před pátečním setkáním prezidenta Miloše Zemana a šéfa sociální demokracie Jana Hamáčka a ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Zmiňovaná schůzka dává naději, že dojde k vyřešení vládní krize, která trvá již zhruba dva měsíce.

Jejím výsledkem byl souhlas prezidenta odvolat Staňka ke dni 31. července. Právě jeho demisí si sociální demokraté podmiňovali své setrvání ve vládě. Hamáček očekává, že předsednictvo strany jako adepta potvrdí navrhovaného Šmardu. Šéf sociálních demokratů ale zdůraznil, že odchod z vlády je stále ve hře. Hamáček však dodal, že prezident Zeman „neřekl otevřeně a jasně, že to bude respektovat“.

„ČSSD má teď dvě možnosti: buď odejdeme z vlády, nebo si budeme moct jmenovat vlastní ministry. Můj postoj se nezměnil,“ napsal Hamáček po jednání na Facebooku.

„Prezident se už veřejně vyjádřil, že má pochyby o kvalifikaci Šmardy. Já takové pochybnosti nemám. Vybrali jsme osobnost, která je schopna vést Nové Město na Moravě, která má manažerské a komunikační schopnosti nutné k uklidnění situace v rezortu kultury. Měl by dostat tuto příležitost a věřím, že bude dobrým ministrem,“ okomentoval věc Petříček pro Český rozhlas Plus.