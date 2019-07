„Vypadáš staře, fuj, hnus.“ Třeštíková čelí na sociální síti kritice ohledně svého vzhledu. FOTO

Radka Třeštíková má ve svých 38 letech skvěle rozjetou kariéru spisovatelky, i když má vystudovaná práva a působila jako právnička. Stejně tak má tato talentovaná žena rodinu - manžela a dvě děti. Kromě toho se rozhodla, že se letos zúčastní taneční soutěže Stardance, v níž bude jejím partnerem Tomáš Vořechovský.

Třeštíková na Instagramu působí již dlouho a často se s fanoušky dělí o snímky ze svého života. Nedávno však na sociální síti musela zareagovat na kritický vzkaz, který se týkal jejího zevnějšku.

„Nějaká žena mi pod fotku ze Stardance napsala, že vypadám staře, fuj, hnus. Ha! Je mi 38 a letos mám, právo vypadat na 38! Ten tlak na to, abychom furt vypadaly na dvacet, v mém případě aspoň na třicet, je šílené a děláme si ho my samy!“ napsala pod jednou ze svých fotografií spisovatelka.

„Ale já vám něco řeknu, já když potkám čtyřicítku s botoxem, tak si nikdy neřeknu, ty jo, to je krásná třicítka, vždycky si řeknu, že je to čtyřicítka s botoxem. Stárnutí není ostuda! Píšu to sem, abych to připomněla i sama sobě, taky bych to brala, kdyby se zastavil čas, ale nezastaví, žádná z nás už nikdy nebude mladší,“ vysvětlila všem haterům svůj pohled na věc.

Její slova na sociální síti okamžitě vyvolaly vlnu reakcí. Lidé jí například psali, že s ní souhlasí, ale že by nemusela při psaní používat tolik sprostých slov.

Dočkala se tedy především pozitivních ohlasů: „Jste pěkná osmatřicítka! “ A přidávali se i další: „Jste jedna z mála, která vypadá jak holčička, takže nechápu, kdo může napsat, že vypadáte staře.“

Některé uživatelky se s ní dokonce podělily o svou vlastní zkušenost.

Případ s Dominikou Mirgovou

Třeštíková však není jedinou ženou, která se musela vypořádat s kritikou na svou osobu. Lidé již dříve na Instagramu zkritizovali populární slovenskou zpěvačku Dominiku Mirgovou, a to kvůli její postavě. Její nohy například přirovnali ke „kejtám koně“, čímž tak obrátili pozornost na to, že má nadváhu.

„Tak ta má kejty jako můj kůň. Žena má mít štíhlé nohy, a ne takové sloupy,“ napsal jeden z uživatelů.