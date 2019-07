Babiš vyzval Fialu k vrácení diplomu. Místopředsedkyně ODS zase premiérovi vzkázala, aby navrátil dotace

ODS chce zrušit přímou volbu prezidenta

Ve svém příspěvku na Facebooku se poslankyně Udženija pustila do premiéra a to vyvolalo bouřlivou reakci uživatelů. Tomu předcházela diskuse dvou politiků Petra Fialy (ODS) a Andreje Babiše (ANO) na stránkách českých médií.

Předseda ODS Petr Fiala nedávno v rozhovoru pro portál Novinky.cz prohlásil, že přímá volba prezidenta neměla být nikdy zavedena. Česká republika kvůli chování prezidenta Miloše Zemana podle jeho názoru ztrácí parlamentní charakter.

„Přímá volba prezidenta vedla pouze k tomu, že prezident má pocit, že porušování Ústavy je dovoleno, neboť získal přes polovinu hlasů voličů a má tedy jakýsi silný mandát k čemukoli. To ale není pravda: pravomoci prezidenta zůstaly stejné a stejně tak i jeho povinnosti včetně respektu k Ústavě a její tradici. Co se ale bohužel změnilo, je způsob zacházení s Ústavou a její interpretace prezidentem,“ míní Fiala.

Změnilo se podle jeho slov to, jakým způsobem s Ústavou prezident zachází. „Co se ale bohužel změnilo, je způsob zacházení s Ústavou a její interpretace prezidentem. Je proto nutné tohoto nebezpečného protiparlamentního džina svévole vrátit zpět do láhve, je třeba vymyslet taková pravidla, aby každý musel dodržovat Ústavu a aby za její nedodržování mohl být přiměřeně sankcionován. A je třeba zahájit diskusi o návratu k naší dobré ústavní tradici, totiž volbě prezidenta Parlamentem České republiky,“ napsal Petr Fiala v textu, který uveřejnil portál Forum24.cz.

Babiš: Slyšet tohle od profesora politologie je pro mě šokující

Fialova slova o zrušení přímé volby prezidenta zapůsobila. Zareagoval na ně i premiér Andrej Babiš. Ten se ostře pustil do předsedy strany a vystudovanému profesorovi politologie doporučil, aby okamžitě vrátil diplom.

„Pan předseda Fiala by měl asi vrátit diplom. Slyšet tohle od profesora politologie je pro mě šokující. To chce opravdu zrušit volby s nejvyšší účastí jen proto, že se mu momentálně nelíbí, koho si lidi vybrali?“ řekl v komentáři pro ParlamentníListy.cz premiér.

Babiš poznamenal, že takovou situaci vůbec nechápe.

„To chce opravdu sebrat občanům jejich právo na výběr prezidenta a volá po tom, aby zase probíhaly nedůstojné tahanice a handly v Parlamentu? Já to nechápu,“ pokračoval Babiš.

Poukázal také na častou změnu názorů ODS.

„Bohužel ODS často mění názory, jak se jim to zrovna hodí. Je to špatný návrh a hnutí ANO ho určitě nepodpoří. My naopak chceme přímou volbu i pro starosty,“ řekl premiér na závěr.

​Ten estébák, co se plazí před prezidentem...

K celé situaci se vyjádřila místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija na svém facebookovém profilu. Ve svém příspěvku charakterizuje Babiše jako „nejslabšího premiéra v demokratické historii, kterého si prezident maže na chleba“.

„Plazí se před prezidentem, protože žádný jiný by nedržel u moci obviněného StBáka a on by tak neměl možnost profitu na občanech naší země. Je vidět, že mu dochází nejen dech, ale i nervy,“ napsala Udženija a vyzvala Babiše k tomu, aby vrátil dotace.

Pod příspěvkem se hned objevila spousta komentářů, a to jak souhlasící s pozicí političky, tak i nesouhlasící.

„A vy tam máte za předsedu prosudeťáckého přihlouplého profesora politologie, který to opravdu umí: už vidím, jak vám snaha vzít lidem přímou volbu prezidenta zvedá preference... jen tak dál, na smetiště dějin,“ zní jeden z názorů.

„Celá vláda by se měla rozpustit, protože jí vládne premiér, který je trestně stíhaný, kde to jsme, aby si trestně stíhaný premiér v klidu obviňoval kde koho, ale sám má máslo na hlavě, a jak si prezident může dovolit porušovat ústavu, on si totiž plete demokracii s diktaturou a dělá si z lidí blázny, pryč s takovými lidmi, aby vedli tuto krásnou zemi,“ píše jiný komentátor.

Prezidentské volby v České republice

Česká republika patří ke 13 zemím Evropské unie, které přímou volbu hlavy státu mají (Bulharsko, Finsko, Francie, Irsko, Kypr, Litva, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko).

První přímá volba prezidenta České republiky se uskutečnila v roce 2013. V prvním kole získal Miloš Zeman lehce přes 24 % hlasů a jen těsně vyhrál nad Karlem Schwarzenbergem.

Ve druhém kole už ale získal o půl milionu hlasů více než jeho konkurent a stal se prezidentem České republiky.

Svůj mandát Miloš Zeman obhájil i loni. V prvním kole získal 38 % hlasů, druhý Jiří Drahoš měl lehce přes 26 %. Ve druhém kole Zeman vyhrál už jen těsně, měl zhruba o 150 tisíc hlasů více.