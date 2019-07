Mezi SPD a Piráty to vře: Okamurovci se ohradili proti předžalobní výzvě a tvrdí, že příspěvek o Bartošovi byl žertem

Pražská SPD v květnu na sociální síti Facebook zveřejnila obrázek, který vypadal jako tweet předsedy Pirátů. Podle Bartoše se jednalo o úmyslnou snahu poškodit danou stranu. Vyzval proto SPD k odstranění sporného příspěvku a ke zveřejnění omluvy, která by měla být na profilu minimálně tři měsíce. To vše má dle Bartoše hnutí Tomia Okamury učinit do neděle 14. července. Pokud se tak nestane, Piráti budou věc řešit soudní cestou.

„Přátelé, včera jsme společně pod záštitou primátora Hřiba pochodovali za legalizaci marihuany. Bezpečnostní složky narušily celou akci tím, že pár účastníkům zabavily trávu, perník, heroin, extázi, pro vlastní potřebu! To je neslýchané a budu požadovat mimořádnou schůzi Sněmovny,“ stálo ve falešném příspěvku Bartoše. Pod ním byl zveřejněn hashtag #politickasatira.

a tvrdí, že šlo pouze o žert, který reagoval na Bartošovu účast na akci za legalizaci drog. Během ní policisté zaznamenali více než sto přestupků souvisejících s nelegálním držením drog a zabavili desítky tablet extáze i pervitin. Dva lidé byli zadrženi.

„Pražská SPD se důrazně ohrazuje proti mediálnímu napadení Piráty za údajně lživý tweet na pražském Facebooku o účasti Ivana Bartoše na květnové akci za legalizaci marihuany v Praze,“ uvedla strana ve svém prohlášení.

Předseda Pirátů v předžalobní výzvě tvrdí, že podobný výrok nikdy nepronesl a je mu tedy připisován lživě a neprávem.

„Cílem této manipulace (grafického pozměnění jiného příspěvku) nebylo dle našeho názoru nic jiného, než poškodit naši pověst vykreslením nás (zcela nepravdivě) jako subjektu s kladným vztahem k (i tvrdým) drogám a zpochybňujícího pravomoc bezpečnostních složek v této oblasti,“ stojí ve výzvě.

Podle pražské SPD se však jedná pouze o politickou satiru a nadsázku, která má poukázat na nevhodné chování předsedy politické strany.

„Chtěli jsme zábavně poukázat na skandální fakt, že předseda parlamentní politické strany, který o sobě prohlašuje, že má ambice vést tuto zemi, chodí na akce, kde policie zjistí stovku přestupků za držení drog a zatýká zde distributory tvrdých drog pervitinu a extáze. Post na Facebooku byl žertovný, bylo tam jasně napsáno označení ‚politická satira‘,“ uvedl předseda pražské SPD Vít Novák.

Podle Pirátů však akce SPD překračují meze, které mohou ohrozit členy jejich strany. Přitom se podle nich nejedná o první příklad zveřejňování manipulativních a lživých příspěvků hnutí SPD vůči Pirátům. Již v minulosti kvůli tomu bylo na SPD podáno trestní oznámení, případ byl však policií odložen.

„I když se v životě snažím držet hesla ‚orel much nelapá‘, je třeba nastavit nějaké mantinely lžím a manipulacím,“ napsal v komentáři u zveřejněné výzvě Bartoš. „To, že na základě jimi šířených hoaxů a lží na jejich oficiálních komunikačních kanálech, pak řada obyčejných lidí často vulgárně vyhrožuje nejen mně, ale i dalším politikům od Pirátů, je jen důsledkem toho, na jaké emoce okamurovci míří a jaké vyvolávají,“ doplňuje.