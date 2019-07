Kalousek kritizoval návrh Pirátů o zdražení cestování: Poznávat svět za přístupnou cenu je jedním z velkých darů svobody

Česká pirátská strana ve středu 10. července zveřejnila na své facebookové stránce petici za rovnoměrné rozdělení daňové zátěže. „Vyzýváme Evropskou komisi, aby navrhla členským státům zavedení daně z leteckého paliva (petrolej). Odvětví letectví má daňové výhody, přestože je jedním z nejrychleji rostoucích zdrojů emisí skleníkových plynů,“ píše se na stránkách Evropské občanské iniciativy (ECI).

S nápadem přidat se k petici přišel europoslanec za Piráty Mikuláš Peksa. Ten svůj krok týkající se podpory petice zdůvodnil tím, že celou iniciativu probral se zástupci dopravního resortu a životního prostředí.

„Mám za to, že iniciativa je v souladu se Společným pirátským programem pro eurovolby, sekce klima a její podpora je prioritní (sekce „Udržitelnost“, bod 1, jde o snižování závislosti na fosilních palivech). Nikdo z oslovených představitelů resortních týmů se nevyjadřoval v opačném duchu,“ tvrdí Peksa na pirátském fóru.

Dodáme, že k tomu, aby se iniciativou občanů začala zabývat Evropská komise, musí získat minimálně milion podpisů.

Peksova iniciativa se však moc nepozdávala některým uživatelům internetu. „V životě nepodepíši petici pro zvýšení daní, už teď je daňová zátěž (kdy více než polovina toho, co vydělám, zmizí ve státě) až dost velká. Navíc realita je taková, že jediný výsledek této ,,výhry“, by bylo pouze zdražení letenek (za období, kdy cestuji, ceny jízdenek pouze stoupají, takže pochybuji, že někoho napadne zlevnit, i když jejich daňové zatížení klesne). A toto je jen výcuc argumentů. Těch proti by se nalezlo mnohem více,“ uvedl Patrik Hásek na Facebooku.

Proti iniciativě Pirátů se postavil i předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Jedním z velkých darů svobody, kterou jsem půl života neměl, je možnost volně a za přístupnou cenu poznávat svět. Je to i důležitá součást vzdělání. Pokud to @PiratskaStrana chce zdražit a omezit tak cestování chudším vrstvám, jsem zásadně proti,“ napsal na Twitteru.

Poslanec Parlamentu České republiky Jaroslav Faltýnek se však podělil o trochu jiný pohled na zdanění letecké dopravy: „Kolego, nerad bych byl za rejpala, ale nevím, jestli stav, kdy letenka do Paříže je levnější než taxi z letiště do 50 km vzdáleného cíle, dělá týhle planetě dobře,“ odpověděl Kalouskovi.

Lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský však s tímto návrhem také nesouhlasí. „Piráti začínají přebírat nesmysly od Zelených. Namísto toho, aby začali sázet stromy a zadržovat vodu v půdě, vymýšlí blbosti typu, jak zdražit lidem dovolenou. Zdaněním čehokoliv ještě nikdo globální problémy nevyřešil!“ okomentoval rozhořčeně věc na sociálně sítě.

Někteří však návrh Pirátů podpořili: „A to já zase tentokrát se zdaněním letecké dopravy souhlasím. Nevím, proč by měl být „nárok“ na víkend v Barceloně. Právo jistě, nárok ne,“ či „Tak tady souhlasím s Piráty, protože letenky jsou opravdu nesmyslně levné vzhledem k dopadu na planetu. Kdo cestovat chce, způsob si najde i tak,“ píšou Češi pod Kalouskovým příspěvkem.

Jeden z diskutujících do komentářů napsal citát bývalého amerického prezidenta Ronalda Reagana:

„Funguje to? Zdaňte to! – Pořád to funguje? Zdaňte to ještě víc! – Už to nefunguje? Dotujte to! – Ronald Reagan byl prorok!“

(V originálu se uvádí: „If it moves, tax it. If it keeps moving, regulate it. And if it stops moving, subsidize it.“)

