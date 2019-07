Sestry Plíškovy předvedly nový outfit. Ne všem se však zavděčily. FOTO

Česká tenistka Kristýna Plíšková na svém Instagramu zveřejnila společnou fotografii se svou sestrou Karolínou, na které obě pózují v černých legínách a bílých keckách. A uživatelé sítě dlouho neváhali a pustili se do komentování jejich looku.

Kristýna Plíšková na svém profilu na sociální síti častěji zveřejňuje fotografie z běžného života. Nedávno se tak s fanoušky podělila například o snímek, na kterém je zachycena spolu se svou sestrou Karolínou. Na fotografii byly české tenistky zvěčněny v černých legínách a bílých keckách, Kristýna na sobě měla halenku korálové barvy, kdežto Karolína oblékla černé sako a bílé tričko. Aby se svou sestrou ladila, celý svůj look ozvláštnila kabelkou v korálové barvě.

Tenistka fotografii okomentovala slovy: „Red, black and white on tuesday night.“ V překladu to tedy znamená: „Červená, černá a bílá v úterý večer.“

Většina jejích sledujících byla tímto outfitem nadšena a obdivovala krásu obou talentovaných sester.

„Dvojitá čistá přírodní krása,“ napsal jeden fanoušek.

Našli se však i lidé, kterým se jejich outfit zrovna moc nelíbil.

„Všechny stejné, bílé kecky, černé legíny. Nuda,“ napsal jeden ze sledujících a narážel tak na to, že dnes mladé ženy chodí oblečené všechny stejně.

„Kristýna stále vypadá krásně, co se ti stalo, Karolíno? Nevypadáš tak krásně,“ upozornil ve svém komentáři další fanoušek.

Kristýna Plíšková již dříve potěšila své sledující žhavými snímky z pláže. Na nich společně se svým dvojčetem pózuje v bikinách. Obě sestry vypadají nádherně a mohou se pochlubit dokonalou postavou.

Kristýna Plíšková je o dvě minuty starší než její dvojče Karolína. Mimo to je známo, že Kristýna hraje, na rozdíl od své sestry, tenis levou rukou.