Gastronomka tvrdí, že Babiš šidí jídlo, a proto nemůže spravovat stát. Reakce uživatelů na sebe nenechaly dlouho čekat

Podnikatelka a gastronomická novinářka Hana Michopulu se v rozhovoru s Pavlem Štruncem zmínila o podnikání českého premiéra Andreje Babiše. V této souvislosti podotkla, že český předseda vlády šidí jídlo, tudíž nemůže poctivě spravovat stát. A co dalšího v daném rozhovoru prozradila?

Jídlo a politika spolu souvisí

Gastronomická expertka tvrdí, že „jídlo je politická věc“. Svůj argument vysvětluje tak, že „tím, jaké jídlo kupujete, zároveň volíte strašně moc dalších věcí. To, jak bude vypadat krajina. To, jak se bude utrácet ve zdravotnictví. To, jak budou lidé nemocní“.

Na otázku moderátora, zdaa politika jdou skutečně dohromady, Michopulu odpověděla:

„Jídlo je politikum. Jídlo = politikum. Má to přímý dopad na naši budoucnost, na to, co budeme platit.“

Babiš a dvojí kvalita potravin

Směřování dialogu se stočilo také ke dvojí kvalitě potravin, což bylo velkým tématem před květnovými volbami do Evropského parlamentu.

„Sledovala jsem to a upřímně řečeno jsem se divila tomu, že mají někteří politici chuť vlastně znovu vytahovat tuhle věc, která byla pár týdnů před schválením. (…) Myslím si, že jednoznačně hráli na určitou kartu strachu,“ uvedla a dodala, že i když bylo toto téma vzneseno již před několika lety sociálními demokraty a je tudíž staré, bylo pro některé politiky dobře marketingově použitelné.

Gastronomická novinářka ale také okomentovala podnikání českého premiéra, Michopulu již dřívě v jednom z rozhovorů totiž uvedla:

„Pro mě je to jednoduché. Člověk, který dělá šizené párky a šizený chleba, není důvěryhodný vůbec v ničem. Já další důkazy nepotřebuji. Je to takhle jednoduché.“

Dodala však, že nechápe, že tohle na Babišovi lidem nevadí. Vysvětluje si to ale tím, že lidé zřejmě nechtějí slyšet nepříjemnosti.

​I dnes by tedy odbornice na svém prohlášení nic nezměnila. Vše vysvětlila na jednoduchém příkladu.

„Když byste žil na vesnici, kde byste měl pekaře, který šidí chleba, myslel byste si, že je to člověk, který vás může nějak kvalitně zastupovat?“ zadala Michopulu řečnickou otázku Štruncovi.

Další témata rozhovoru

V souvislosti s tím pak dotyčná zmínila, že se účastnila i demonstrací proti Babišovi , které probíhaly na pražské Letné. Navrhla pak, že by si lidé měli zajímat o kvalitu pečiva a uzenin, jelikož je to pro ně velké téma, které se týká nás všech. „Měli bychom se zajímat o to, co jíme,“ tvrdí.

V rozhovoru zaznělo i téma české kuchyně a gastronomická expertka se dotkla i typických českých chlebíčků, které jsou servírovány téměř u každé příležitosti. Obecně byla celá debata hodně o jídle. Co se dále jídla týče, sama Michopulu uvedla, že se v poslední době ráda vrací k obyčejným, jednoduchým a klasickým receptům. Řeč přišla i na kulinářské soutěže či na to, odkud se vzal pojem tradiční česká kuchyně.

V neposlední řadě promluvila o farmářských trzích, přičemž uvedla, že se tato myšlenka dnes poněkud změnila a z municipální aktivity se stal jakýsi „slepenec“, na který se často nabalují i různé food festivaly.

​Michopulu v této souvislosti také dodala, že se dle ní během posledních let změnil vztah Čechů k jídlu.

„Já si myslím, že máme za sebou určitě nejméně deset let gastronomického obrození. Jsem za to strašně ráda. Myslím, že lidi vstřebali spoustu informací, začali se zajímat, vytvořili určitou kupní sílu, která měla vliv na nabídku supermarketů. Myslím, že se to posunulo nesmírně mnoho, i když pořád můžeme jít dál,“ vysvětlila svůj názor a danou věc rozšířila o problematiku stravování v chudých a zadlužených rodinách.

Závěrem zmiňme například to, že odbornice srovnala i přístup ke gastronomii a vztah k jídlu ve Francii a v Česku. Vyzdvihla přitom dva základní rozdíly. „Jednak je ten zásadní (rozdíl, pozn red.), že Francouzi jsou ochotní se gastronomií zabývat, encyklopedizovat to, vydávat kuchařky, historicky to mapovat,“ uvedla s tím, že druhý rozdíl spočívá v tom, že je Francie suverénním státem a územím již poměrně dlouhou dobu.