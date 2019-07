Tahle vypadá Ewa Farna měsíc po porodu. Dovádí na koncertech a cítí se skvěle. Mateřství je pro ni ale na prvním místě

Polsko-česká zpěvačka Ewa Farna před měsícem porodila své první dítě. To jí však nebránilo v tom, aby se brzy na to zase objevila na pódiu a na koncertě tak před svými fanoušky předvedla pořádnou show. A jak se tato mladičká zpěvačka vypořádává s nadbytečnými kily po porodu?

Ewa Farna na sociální síti zveřejnila snímek ze svého prvního koncertu po porodu, ke kterému napsala:

„Dnes jsme zahráli první koncert z nové show, moc děkujeme lidem, ale i pořadateli za důvěru! 👏👍“

Na fotografii, o kterou se Ewa na sociální síti podělila, má na sobě černý outfit doplněný o šedý kabátek. A je vidět, že nová role maminky mladé zpěvačce opravdu sluší. Působí totiž velmi spokojeně. A jak sama uvedla, cítí se opravdu skvěle.

K fotografii pak pětadvacetiletá umělkyně dále napsala:

„Často se ptáte... I když je koncertů o hodně méně, na rozdíl od minulých našlapaných let, hrajeme. Cítím se totiž skvěle. Zastávám pravidla: „žádný extrém není dobrý“ a taky „šťastná máma, šťastné dítě.“ A dost se mi to zatím vyplácí.❤️👍“

Mateřství a boj s kily navíc

S instagramovými fanoušky se pak podělila také o své dojmy z, které dle jejího názoru lze někdy kombinovat s prací. „Mateřství je bezpochyby na prvním místě (dnes poprvé z 24h pouhých skandálních 22,5h spolu😄), a to se přeci nemusí vylučovat s občasným koncertováním. 🎤“

„Existují matky, které opravdu řeší větší problémy než já. 🙈 Každé dítě je jiné, proto se nesuďme. A každá máma ať si dovolí takové tempo, na jaké se cítí 👏,“ vyzvala ostatní.

V neposlední řadě na Instagramu promluvila také o poporodních kilech, který ji, jak se zdá, příliš netrápí. Farna totiž byla i dříve často kvůli své váze kritizována, a tak si nejspíše na takové narážky zvykla. Proto si z nějakého kila navíc umí udělat legraci a nad celou věcí se povznést.

„Kde je našpuleno, je dovoleno,“ komentovali uživatelé fotografii Agáty Prachařové v plavkách (FOTO)https://t.co/aP75D30v5Y — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 20. června 2019

​„A ano, je super mít kila navíc před otěhotněním, pak jste „zpátky ve formě“ v podstatě hned 👌🏼💪🏼🙃,“ napsala.

Reakce na sociální síti

Její příspěvek se nasetkal s pozitivními ohlasy. Někteří zpěvačku chválili, jak moc jí to sluší:

„Ještě nádhernější než před těhotenstvím! 😍 A to jsem si myslela, že už to víc nejde! Opravdu Vám to neskutečně sluší, vyzařuje z Vás neskutečná energie!“

Další obdivovatelé se s ní podělili o svůj pohled na věc. „Souhlasím, dítě není překážka, z vlastní zkušenosti! 🙏 Ba naopak. :) A ano, každá máma ať si to dělá, jak chce, tak, jak cítí, protože tak je to správně ❤️,“ stojí v jednom z komentářů.

Ewa Farna jepolsko-českého původu. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem k svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Pochází z české části Těšínska a žije ve Vendryni. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.

Farna v roce 2013 začala chodit s kytaristou ze své kapely, Martinem Chobotem. Za něj se pak v září roku 2017 provdala.

Na začátku června se mladá zpěvačka na sociální síti pochlubila fotografií, u níž oznamovala radostnou událost. S manželem se jim totiž narodil prvorozený syn Artuś.