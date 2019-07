Zpomalení ekonomiky v Česku se blíží. Proč už firmy nechtějí investovat?

Evropská komise vydala předpověď, že české firmy budou letos investovat méně než dřív. Na vině je vysoká základna z minulých let, ale hlavně opatrnost, protože se připravují na zpomalení české a německé ekonomiky. Ale i tak by české hospodářství mělo letos růst a taženo bude hlavně spotřebou domácností.

České společnosti se v letošním roce podle odhadů chystají investovat hlavně do efektivnější výroby, navíc mzdy rostou rychleji než produktivita a i kvůli tomu mají firmy nejnižší ziskovost od roku 2005. Což okomentoval i český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

„Nedostatek pracovníků je jednou z největších brzd růstu firem vůbec a je pochopitelné, že pokud nebudou lidé, tak firmy se ani nebudou hnát do investic. Takže je tam celá řada faktorů a v tuto chvíli se domnívám, že konec roku by neměl být nijak ohrožen ve smyslu míry investic. A příští rok, tam přesnější data budeme mít během několika měsíců, ale zatím se nedomnívám, že je důvod pro jakoukoliv paniku,“ uvedl ministr pro ČT.

Investice do zelených ekologických fasád a střech

Jako příklad portál přivádí firmu Liko-S ze Slavkova u Brna, kde v posledních letech nejvíce investují do vývoje zelených ekologických fasád i střech. „Hala je vlastně jedna z největších investic firmy za posledních deset let, je to nový prostor, který je netypický tím, že má zelené střechy a zelené fasády,“ uvedl finanční ředitel firmy Martin Zlatníček.

Nyní se firma zaměří na vyšší digitalizaci výroby. Zlatníček uvedl, že v hale vznikají interiérové příčky, montované haly na klíč nebo stropní podhledy. Podle něj jsou v letošním roce investice už v menším rozsahu. Společnost se soustředí na procesy, takže chce investovat prostředky do nového informačního systému, investovat prý firma bude konkrétně do softwaru a výrobní linky.

Výsledek nedostatku lidí na pracovním trhu

Viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar uvádí, že investice související s automatizací a robotizací jsou v poslední době těmi nejčastějšími. Je to spojeno především s nedostatkem lidí na trhu práce.

„České firmy v posledních dvou letech intenzivně investovaly především do digitalizace, automatizace a robotizace a většina z nich v tom hodlá pokračovat v letošním i příštím roce, nicméně s o něco nižší intenzitou danou ochlazováním ekonomiky a jejich nižší ziskovostí,“ uvádí viceprezident.

Firma Technistone, která vyrábí tvrzený kámen a z něj kuchyňské desky, v minulých dvou letech investovala do nových linek a technologií. ČT to oznámil výrobní ředitel společnosti Jaroslav Hlaváček.

„Kontinuálně pokračujeme v investicích do zařízení, které pomáhají zlepšovat životní prostředí a i pracovní prostředí pro lidi, abychom mohli lépe reagovat na ne úplně ideální situaci na pracovním trhu,“ uvedl ředitel.

Růst české ekonomiky

Na základě aktuálních dat Evropské komise by v tomto roce měla česká ekonomika vykazovat růst o 2,6 %. V následujícím roce už jen o 2,5 %.

„Tento růst české ekonomiky je pořád velmi dobrý, protože rosteme třikrát rychleji než Německo a jednou tak rychle, jaký je průměr Evropské unie. A základními tahouny české ekonomiky jsou investice a spotřeba domácností,“ okomentovala situaci ministryně financí Alena Schillerová.

Evropská komise také předpokládá, že právě investice firem budou letos nižší. Česká bankovní asociace předpovídá, že zatímco v loňském roce investice rostly o 10 %, letos se počítá s růstem pouze o 3,6 %.

Karel Havlíček ale zdůrazňuje, že je také důležité, kam investice firem míří. Protože podle něj například investice do inovací a výzkumu budou mít vyšší přidanou hodnotu a přinesou efekt nejenom firmám, ale i státu.

HDP Německa a Česka

Německá ekonomika, na kterou je ta česká silně napojena, roste už deset let, Německá spolková banka (pozn. centrální banka) však za letošní druhé čtvrtletí očekává mírný pokles. V loňském roce se HDP Německa zvýšil pouze o 1,4 %, což je minimální úroveň za posledních pět let.

Český statistický úřad na konci června oznámil, že meziroční růst české ekonomiky v prvním čtvrtletí zrychlil na 2,8 %, v posledním čtvrtletí loňského roku činil 2,7 %.

V roce 2018 český hrubý domácí produkt zaznamenal tříprocentní růst, který byl podpořen zejména domácí poptávkou, konkrétně zvýšenou investiční aktivitou a spotřebními výdaji domácností.