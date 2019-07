„Takovou vládu určitě nepodpoříme.“ Vládní opozice promluvila o tom, jak dál

Premiér Andrej Babiš už minulý týden prohlásil, že by určitě šel nejdříve do sněmovny, aby zjistil stanovisko jednotlivých stran a hnutí, jak se k takové situaci staví. Babiš také uvedl, že pokud by ministři ČSSD z vlády odešli, řešil by nejdříve možnost kabinet zrekonstruovat, pokud by to nevedlo ke kladnému výsledku, připustil možnost předčasných voleb.

ČSSD o možném opuštění vlády mluvili kvůli postoji prezidenta Miloše Zemana, který přes šest týdnů nechtěl vyhovět Babišově návrhu na odvolání ministr kultury Antonína Staňka. Po páteční schůzce prezidenta s Hamáčkem a Staňkem se však situace otočila a Hamáček novinářům oznámil, že prezident je připraven Staňka odvolat k 31. červenci. Předseda sociálních demokratů přesto konec ve vládě nevyloučil.

Server iROZHLAS.cz se zeptal lídrů sněmovních opozičních stran, jestli by se do vlády s hnutím ANO pustily a za jakých podmínek. Chtěli by lídři předčasné volby?

To pro nás není partner

Lídři ODS, KDU-ČSL a STAN mají jasno. Do vlády s trestně stíhaným politikem nepůjdou.

„Do vlády Andreje Babiše bychom v žádném případě nešli. Pokud hnutí ANO v Poslanecké sněmovně navrhne předčasné volby, tak tento návrh podpoříme,“ uvedl předseda ODS Zbyněk Stanjura.

Zcela stejný názor má i předseda lidovců Jan Bartošek, který také uvedl, že Babiš hledá podporu dlouhodobě a KSČM a SPD pro lidovce nejsou partneři.

„Česká republika má mít vládu vzešlou z voleb s politickým mandátem. V případě, že současná vláda padne, tak jsme pro rozpuštění sněmovny a nebudeme podporovat ani úřednickou vládu. Andrej Babiš hledá podporu pro svoje hnutí dlouhodobě u komunistické strany a SPD, a to pro nás není partner, protože v tomto chování by se určitě nic nezměnilo. Takovýto partner je pro nás nepřijatelný,“ uvedl Bartošek.

Lídr hnutí Starostové a nezávislí Jan Farský zmínil, že se hnutí do vlády nehrne. Řešením podle něho jsou i předčasné volby.

„Do vlády se nehrneme. Pokud ANO bude trvat na tom, že nejlepším z nich je trestně stíhaný politik s minulostí agenta StB, který pro vlastní kauzy nemá čas řídit stát, pak naši podporu určitě nemá. A řešením je i rozpuštění sněmovny a předčasné volby,“ oznámil.

Změna na postu premiéra

Změnu na místě předsedy vlády podporují kromě STAN i TOP 09 a Piráti. Ti považují za nemožné, aby v čele vlády setrval Andrej Babiš.

Podle Farského by se hnutí o vládě mohlo bavit, kdyby ANO do čela vyslalo jiného zástupce. „Pokud by se vláda zavázala k odpovědnému hospodaření rozpočtovému i environmentálnímu, a stvrdila naši západní orientaci a pozici v Evropské unii a NATO, pak bychom byli schopni takovou vládu vítěze voleb tolerovat,“ dodal.

Také Miroslav Kalousek z TOP 09 se domnívá, že by výměna na postu premiéra znamenala odblokování celé situace. Dodal k tomu ale, že by to byla jen formální výměna a Andrej Babiš by ve vládě měl stále svůj vliv.

„Pokud bychom se měli rozhodovat pouze mezi pokračováním ostudy v čele s panem Babišem a předčasnými volbami, tak upřednostníme zájem této země a budeme se snažit podpořit tu variantu, aby Andrej Babiš nebyl předsedou vládu. To ale může být i cesta předčasných voleb,“ oznámil serveru Kalousek.

Zcela stejný názor vyjádřil i šéf pirátských poslanců Jakub Michálek. Piráti jsou podle něj ochotní o podpoře vlády jednat, ale jen s jiným premiérem. „Jestli si pan premiér myslí, že bude pokračovat v čele, tak takovou vládu určitě nepodpoříme,“ oznámil.

Pomůže SPD?

Premiér Andrej Babiš už dříve uvedl, že post předsedy vlády dobrovolně neuvolní. Což znamená, že mu zbývá podpora komunistů, kteří už teď kabinet tolerují, nebo SPD, kterou jako možného koaličního partnera zmínil prezident Zeman.

KSČM ale zatím svůj postup tají a nechce se pouštět do žádného kdyby. „Toto je předčasné uvažování. Pokud ta situace nastane, svoláme výkonný výbor a budeme se držet doporučení, které projedná a schválí,“ odpověděl na dotaz předseda poslaneckého klubu Pavel Kováčik.

Za SPD celou situaci zhodnotil předseda bezpečnostního výboru Radek Koten, který nechce do vlády s trestně stíhaným premiérem. Zároveň ale dodal, že pokud by ČSSD z vlády opravdu odešla, strana by se poradila s prezidentem. Také zmínil možnost vlády složené z odborníků. „Podporu bychom zvážili za podporu a prosazení našeho programu a námi navrhovaných zákonů,“ dodal a odmítl předčasné volby.

Vládní krize jako absurdní divadlo

K současnému dění se opozice vyjádřila i dříve, o vládní krizi v ČR prohlásila, že se jedná o absurdní divadlo a nepovedený politický seriál.

Opozice také v reakci na páteční schůzku v Lánech uvedla, že si myslí, že je Babiš slabým premiérem a že prezident Zeman si s ústavou dělá, co chce.

Kalousek v této souvislosti uvedl: „Pan prezident si dělá s ústavou, co chce. Je to nesmírně smutná situace, když prezident republiky, který má bez odkladu konat, tak nekoná.“

A podobně o situaci smýšlí i šéf ODS Petr Fiala, a to i přesto, že Zeman na páteční schůzce svolil k tomu, že ministra kultury Antonína Staňka do konce července odvolá.

„Nepovedený politický seriál ohledně výměny ministra kultury bohužel pokračuje. Ani prezidentův příslib, že odvolá ministra Staňka, nepřinesl rozuzlení krize. Místo normální práce vlády a řešení skutečných problémů ČR musíme dál sledovat toto absurdní divadlo,“ řekl.

Boj o ministerstvo kultury

Sociální demokraté výměnu Antonína Staňka za místopředsedu strany Michala Šmardu označili za jednu z podmínek pokračování ve vládě. Český prezident se však k takové výměně příliš nemá. V ČSSD proto zvažovali, že na prezidenta podají kompetenční žalobu, s čímž ale nesouhlasí premiér Babiš.

Dne 10. července Michal Šmarda prohlásil, že o funkci ministra neusiluje a navrhl ČSSD, že se své kandidatury může vzdát, pokud to usnadní odvolání současného šéfa resortu kultury. Ze své strany Antonín Staněk uvedl, že na ministerstvu dále pokračovat nechce.

Již dříve prezident Miloš Zeman médiím sdělil, že silně pochybuje o tom, že se Michal Šmarda stane ministrem. Podle něj by se lépe prosadil jako volební manažer ČSSD pro krajské volby v roce 2020 než jako ministr kultury.

Kromě výměny ministra kultury si sociální demokraté podmiňovali své setrvání ve vládě i volbou zástupce do Rady České tiskové kanceláře, také ostře vystupovali proti jmenování kandidáta hnutí SPD Michala Semína, kterého dříve podporovalo hnutí ANO. Později předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek prohlásil, že poslanci ANO za něj hlasovat již nehodlají.