Karel Gott slaví 80 let. Hromada gratulací od fanoušků a dojemná píseň od Drobného. Foto, Video

Slavnosti u příležitosti 80. narozenin slavného zpěváka, hvězdy světové scény Karla Gotta, již v České republice přijaly celostátní charakter. Maestro již obdržel blahopřání od prezidenta země, politiků a veřejných činitelů, kulturních osobností a obyčejných občanů.

Mistr Karel Gott se dnes večer telefonicky spojil s panem prezidentem a poděkoval za blahopřejný dopis k 80. narozeninám, který zaslal pan prezident. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) July 12, 2019

V předvečer narozenin Gott na svých stránkách na sociálních sítích sdílel fotografii s hromadou dopisů od fanoušků a všem gratulantům poděkoval.

„Moji milí příznivci, probírám se množstvím vašich gratulací, které jste mi poslali a stále posíláte k narozeninám a musím říct, že jsem z vašich přání velmi dojatý. Jsem vděčný za vaši mnohaletou přízeň, která mě činí šťastným. Děkuji za všechno, mám vás rád,“ napsal Karel Gott.

Píseň od Drobného

I když jejich vztah v poslední době není nejlepší, zpěvák Milan Drobný popřál Gottovi všechno nejlepší k narozeninám a dokonce mu složil novou písničku.

„Nemůžu se s ním spojit, protože ani nemám jeho telefonní číslo. Vše, co mi zbylo, je poslat dar do rukou, " přiznal Drobný v rozhovoru pro deník Blesk.

Drobný prohlásil, že je to unikátní píseň: „S velkým orchestrem jsem napsal a nazpíval árii. Je v tom vyjádření, jak mě přivedl ke zpívání, konzervatoř a Semafor. Pointu uslyší jen on, pro nikoho jiného to není,“ rozhodl se zpěvák tajit, co zazní v závěru písničky. Ovšem ukázku přece jen v rámci vysílání Blesku zveřejnil.

Karel Gott natočil se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu novou verzi písničky Karla Svobody & Zdeňka Borovce Jdi za štěstím.

„K tvým narozeninám jako dárek tuhle árii ti dám,“ zaznělo v úvodu textu, který posléze kopíroval linku života Gotta a jeho spolužáka Milana, který kamarádovi děkuje, že ho přivedl na startovní čáru. Společně prý v hodinách i na vystoupeních řvali na plný koule, v baletu měli na nohou piškoty, váleli se po podlaze, a dokonce trénovali i cviky u tyče.

„Chtěl bych ti popřát hodně zdraví, pohodu, klid a přál bych si já, abychom se opět sešli, někde mezi čtyřma očima,“ popřál Drobný oslavenci.

Gott upřímně promluvil o strachu z manželství, rakovině a o tom, jak získat ženské srdce https://t.co/ZnTqMSUjs5 pic.twitter.com/TFSxrDXM4x — Sputnik ČR (@sputnik_cz) July 11, 2019

„Český slavík“ a „Sinatra Východu“

Karel Gott a Rusko

Již od počátku 60. let 20. století je Karel Gotta nazýván Zlatým slavíkem. Stal se jedním ze symbolů moderní České republiky. Je milován desítkami milionů fanoušků doma i v zahraničí. Gott se stal živou legendou popové hudby. Pouze v České republice bylo vydáno více než 200 titulů nahrávek, zvukových kazet a CD se záznamy jeho skladeb. Podle médií je Karel Gott spolu s hokejistou Jaromírem Jágrem nejoblíbenějším občanem České republiky. Na celém světě bylo prodáno více než 30 milionů kopií jeho disků.

Sovětský svaz a později Rusko Gott navštěvoval mnohokrát od poloviny šedesátých let, má mnoho ruských fanoušků. Poslední koncerty Gotta v Moskvě a několika dalších ruských městech se konaly v letech 211-2013 a sály byly vyprodané. Gott zpíval spoustu písní a romancí v ruštině spolu s Alexandrovci (Alexandrovův soubor písní a tanců).

Hudební úspěchy