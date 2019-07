Útok jen na Ovčáčkův Twitter už nestаčí. Pražská kavárna připravila seznam dalších cílů

Portál Forum24.cz sdílel na svých stránkách článek pojednávající o tom, že plán udělat z Ovčáčkova účtu na Twitteru lifestyle blog se nadmíru vydařil. Proto se nyní tento server zamýšlí nad tím, že by nejspíše nebylo od věci, kdyby se tato taktika začala uplatňovat i na jiných profilech. Dle nich si o to totiž někteří jedinci vyloženě říkají.

Z twitterového účtu lifestyle blogem

Již dříve jsme informovali o tom, že celý plán odstartoval uživatel Twitteru, který je známý pod přezdívkou Jie. Ten má na sociální síti velký dosah, jelikož jej sleduje až jedenáct a půl tisíc lidí, a prezentuje se jako „glosátor českého bizáru“. A právě Jie přišel s myšlenkou, aby byl Ovčáčkův Twitter přetvořen na jakýsi lifestyle blog. Nikdo však netušil, co tato nevinná výzva spustí.

„Přesně takto se projevují ‚liberálové‘ a mainstreamová média.“ Ovčáček si vystřelil z kritiků Zemanahttps://t.co/XTptCPAoEC — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 12. července 2019

​Lidé, kterým hradní mluvčí leží v žaludku, se s ním na sociálních sítích přestali dohadovat a pod jeho příspěvky se náhle začaly objevovat recepty, recenze, inzeráty a nabídky k seznámení.

„Bojovat proti nenávisti, zlobě a rozdělování společnosti se stále dá i humorem,“ píše portál.si totiž dle Forumu24 liboval v tom, že se ostatní rozčilují nad jeho různými sděleními, a tak vesele přiléval olej do ohně tím, že postoval další statusy.

„Je to zvláštní a možná i trochu perverzní, ale někdo to tak zkrátka má. Každá nadávka Zemanova mluvčího těší a dodává mu sílu k psaní dalších sprostých vzkazů na sociální sítě,“ uvádí se v článku.

Díky Jiově výzvě je ale nyní vše jinak. Vulgarismy na Ovčáčkově účtě tak nahradily „mnohem důležitější informace“. To se sice Ovčáčkovi nemusí líbit, ale je pravda, že mu tato „akce“ přinesla obrovskou návštěvnost profilu. To ostatně již dříve potvrdil i odborník na sociální sítě Daniel Dočekal.

„Navíc lidi jejich studování (různých komentářů a tipů pod příspěvky mluvčího, pozn. red.) baví a těší se na každou další návštěvu. Je pravda, že sice nevnímají, komu ve svých statusech zrovna hysterický mluvčí nadává, ale koho by to po těch letech ještě bavilo a zajímalo?“ konstatuje Forum24.

Ovčáček pro Sputnik o čs. vládě, Ukrajině, Izraeli, Číně, Nočních vlcích – otevřeně a bez zábran https://t.co/5Q2UYgpY9b pic.twitter.com/EnkUyjTN1d — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 11. července 2019

„Závan čerstvého lifestylového vzduchu.“ Další cíle?

V této souvislosti tak vyvstává otázka, zda by nebylo vhodné, aby byla stejná taktika použita i u jiných profilů? Neprospěl by některým profilům na sociální síti „závan čerstvého lifestylového vzduchu? Dle portálu nejspíš ano.

Podle jejich slov by ale rozhodně nemělo jít o nějakou propagandu, spíše o další obohacení mnohdy zbytečně agresivních a nesnášenlivých příspěvků na internetu. A někteří adepti by si, na rozdíl od prezidentova mluvčího, zasloužili jistou tematickou zaměřenost.

Jako prvního adepta server nahrhuje šéfa SPD Tomia Okamuru. Ten by totiž „jistě uvítal recepty na lahůdky z asijské kuchyně nebo rady, kde dobře nakoupit suroviny pro jejich výrobu“. Stejně tak by mu mohly udělat radost i různé tipy na výlety.

"Milion chvilek nenávisti přistoupí k násilí, vstupuji do politiky" – Ovčáček https://t.co/x2bGVoKsrk pic.twitter.com/mQasIRDdTV — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 25. června 2019

„Nejvhodnějšími destinacemi by rozhodně byly Itálie, Francie a Holandsko. Tam má totiž Tomio skvělé přátele, které by už skoro šlo označit jako jeho rodinu. Vždyť za ním dokonce přijeli do Prahy na koncert skupiny Ortel,“ uvádí se v článku.

Dalším profilem, z něhož by mohl být utvořen lifestyle blog, by mohl být profil. Dle článku „totiž zbožňuje svobodu na Facebooku“ a vynikal by „volností pro všechny přispěvatele na svém účtu“. V reakcích pod jeho příspěvky by se tak mohly objevit komentáře na téma klimatická změna, zeměpis, cyklistika anebo na téma „tradiční“ rodina. Tuto otázku má totiž zakladatel hnutí Trikolóra uvedenou jako jeden z programových cílů.

V neposlední řadě by si dle portálu takovou vlnu pozornosti, bezesporu, zasloužil i Lubomír Volný.

„Muž, názorově rozkročený mezi Okamurou a Klausem. U něj by se dalo shánět levné bydlení, knihy o konspiračních teoriích nebo debatovat o díle Václava Havla,“ píše Forum24.

A komu tím prospějete?

Forum24 tvrdí, že na sociálních sítích vystupuje spousta prapodivných lidí. Na to mají sice právo, ale dle nich by se „rozšířením jejich profilů dala udělat dobrá věc pro duševní zdraví uživatelů internetu“.

„Za chvíli by se třeba všechny ty nadávky, urážky, pohrdání a dehonestování na sociálních sítích mohlo stát cejchem, který označí daného jedince jako zájemce o vlastní lifestylový blog,“ píše závěrem server.