Jak vypadá Borhyová zezadu? Tento božský zadeček vám nedá spát

Známá česká moderátorka Lucie Borhyová na chvíli zmizela z televizních obrazovek. Diváci ji v posledních dnech nemohli vidět v Televizních novinách, protože se vydala za odpočinkem k moři. Podívejte se, jak jí to sluší v bikinách!

Jednačtyřicetiletá kráska si nyní užívá zasloužené volno u moře. Se svou rodinou totiž vyrazila na dovolenou do tepla. A o pár snímků z letního dobrodružství se podělila i se svými fanoušky na Instagramu.

Na jedné z fotografií je tato krásná moderátorka zachycena zezadu, v moři plném vln. Jejím fanouškům se tak naskytl pohled, který by v Televizních novinách rozhodně neviděli. A že je na co se dívat!

Zobrazit příspěvek na Instagramu 3...🌊2...🌊1...🌊 #jump #🐬 Příspěvek sdílený Lucie Borhyová (@lucie_borhyova), Čec 12, 2019 v 11:43 PDT

„3...🌊2...🌊1...🌊 #jump #🐬,“ napsala ke snímku sexy maminka dvou dětí.

Z reakcí uživatelů je znát, že je tato fotografie velmi potěšila. A lichotky se jen hrnuly. K obdivovatelům se přidala i herečka Alice Bendová

„Luci, to je tak nádherná fotka. ❤️ To fotí profík nebo je to prostě někdo hodně talentovaný!!!“ napsala.

Další fanoušci Lucce psali, že je dokonalá a božská. A i další souhlasí, že se tato fotka moderátorce velmi podařila: „Wau, to je nejkrásnější ženská👍.“

Jak je vidět z výběru fotografií na sociální síti, zasloužený odpočinek si Borhyová užívala vesměs v plavkách u bazénu nebo u moře.

„Hold bohyně krásy. 👌“ psali uživatelé Instagramu a pozastavovali se nad tím, že Borhyová nejspíše vůbec nestárne, ale spíše mládne. Pánové navíc neopomněli okomentovat ani její přednosti: „Lucko, pěkný prsa!“

Na dovolené si ale dopřála také dobré jídlo, u kterého se rovněž nechala zvěčnit.

Zobrazit příspěvek na Instagramu 🍤🥗👌 #mojegusto Příspěvek sdílený Lucie Borhyová (@lucie_borhyova), Čec 11, 2019 v 1:17 PDT

Borhyová si sice dovolenou užívala plnými doušky, ale nejspíše se jí zastesklo i po práci a divácích Televizních novin. Právě jim totiž od moře poslala vzkaz, který na sociální síti také zveřejnila.

Tuto milou pozornost fanoušci ocenili a popřáli Lucce krásný zbytek dovolené plné hezkého počasí. „Už nám tu chybíte,“ stojí v jednom z komentářů.

Moderátorčina dovolená si už sice blíží ke konci, protože v pondělí opět usedne v moderátorském křesle na TV Nova, a tak zveřejnila zamyšlenou fotografii. Tu okomentovala slovy: „Nemůžeme zastavit čas, ale nemůžeme ho ztratit.“

Lucie Borhyová

Lucie Borhyová je známá česká televizní moderátorka, která již od roku 1999 působí v pořadu Televizní noviny na TV Nova, kde je jejím partákem Rey Koranteng. Diváci ji ale mohou od roku 2005 vídat také jakomagazínu Víkend. Objevila se ale i v několika filmech či seriálech jako Ulice, Comeback a další. Za svou kariéru získala mnoho diváckých a televizních ocenění.

Pokud jde o její osobní život, Borhyová má dvě děti. Staršího syna Lucase Papadakise, který se narodil 11. prosince 2008, má s řeckým podnikatelem Nicem Papadakisem.

V roce 2012 byl jejím partnerem sportovní redaktor TV Nova Michal Hrdlička, s nímž má dceru Lindu. Ani tento vztah však Borhyové nevyšel.