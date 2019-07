„Komunisté by z dnešních Zelených měli radost.“ Diskuse o zvýšení zdanění letecké dopravy vyvolává vášnivé reakce

Piráti tento týden nabídli k podepsání petici za rovnoměrné zdanění dopravy, čímž mají hlavně na mysli uvalení vyšší daně na letecké palivo. Zdanění letecké dopravy však vyburcovalo uživatele internetu k diskuzi, jelikož by nápad Pirátů mohl způsobit i zvýšení cen za letenky. Daný návrh na sociálních sítích tak okomentovali různé osobnosti z české politické scény.

K nim patřil například Matěj M. Žaloudek, který svou reakcí navazoval na příspěvek předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska.

„Český postkomunismus v kostce: Všechno, co se za komunistů nesmělo, je skvělé, a je nutné to bránit. Velkým darem svobody je dělat si, co chci, a na všechny ostatní srát. #IdeologieBezEkologie,“ napsal Žaloudek na svém Twitteru a k postu připojil i slova Miroslava Kalouska.

​Různorodé reakce na Twitteru

Pod příspěvkem zastupitele Zelených se však okamžitě strhla vášnivá diskuze. A objevovaly se v ní různorodé názory. Někteří uživatelé se k petici nestaví moc pozitivně. Dle nich totiž zpomalení části obyvatel ve světě, který se neustále zrychluje, není tím správným řešením.

„Podle mě jakékoliv pokusy zastavovat pokrok kvůli ekologii vždycky selžou. Naopak musíme pomoct najít udržitelný způsob rozvoje. To je jako argument, že lidé mají méně jezdit autem, aby zachránili planetu. Ne, auta mají být ekologická. To samé s létáním,“ míní jeden z nich.

I další si myslí, že by se petice spíše minula účinkem: „Jasně, zdraží to letenky , takže lítat budou bohatí a znečišťovat ovzduší budou ti chudší svými auty, když se budou snažit dostat tam, kde bohatí budou za dvě hodiny...“

Jeden z uživatelů napsal, že souhlasí s názorem Miroslava Kalouska:

„Po poslouchání Stropnického jr., který volá po tom, aby lidé seděli doma a nejeli za hranice státu, se nedá než souhlasit s Kalouskem. Komunisté by z dnešních Zelených měli radost, ani ploty by nepotřebovali.“

Tento komentář se však Žaloudkovi nejspíše moc nezamlouval, jelikož jej označil za „výkřik úplně mimo“.

„Zelená politika má mimo jiné pilíře: ekologická udržitelnost, participativní demokracie a nenásilí. Komunisti neprokázali dobrou praxi ani v jednom z nich. Zelení vždy ploty kritizovali (ať už ty Trumpovy nebo ty Orbánovy) a nikdy žádné nestavěli,“ dodal politik.

Na to dotyčný argumentoval tím, že „Zelení staví umělé ploty skrze ostrakizaci leteckého cestování“. Dle něj je totiž snaha o neustálé vytváření pocitu viny přesně tou ukázka totality.

Petice za rovnoměrné zdanění dopravy

ve středu 10. července zveřejnila na své facebookové stránce petici za rovnoměrné rozdělení daňové zátěže. „Vyzýváme Evropskou komisi, aby navrhla členským státům zavedení daně z leteckého paliva (petrolej). Odvětví letectví má daňové výhody, přestože je jedním z nejrychleji rostoucích zdrojů emisí skleníkových plynů,“ píše se na stránkách Evropské občanské iniciativy (ECI).

S nápadem přidat se k petici přišel europoslanec za Piráty Mikuláš Peksa. Ten svůj krok týkající se podpory petice zdůvodnil tím, že celou iniciativu probral se zástupci dopravního resortu a životního prostředí.

„Mám za to, že iniciativa je v souladu se Společným pirátským programem pro eurovolby, sekce klima a její podpora je prioritní (sekce „Udržitelnost“, bod 1, jde o snižování závislosti na fosilních palivech). Nikdo z oslovených představitelů resortních týmů se nevyjadřoval v opačném duchu,“ tvrdí Peksa na pirátském fóru.

K tomu, aby se iniciativou občanů začala zabývat Evropská komise, musí získat minimálně milion podpisů.