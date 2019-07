„Zpíval především o h*vnu.“ Jindřich Šídlo se pustil do Karla Gotta, europoslanec Zahradil mu přitakával

O tom, že byly Mistrovy písně podrobeny analýze, informoval na svém Twitterovém účtu Radiožurnál.

„V průběhu své téměř šedesát let trvající kariéry nahrál Karel #Gott hodně přes tisíc písní. Jak ukazuje analýza jejich textů, většinou byly o lásce,“ stojí v příspěvku na Twitteru.

​K danému postu se tak okamžitě začali vyjadřovat uživatelé sociální sítě. A jedním z takových lidí byl i šestačtyřicetiletý český novinář, redaktor a politický komentátor Jindřich Šídlo. Ten měl však na tvorbu Zlatého slavíka naprosto odlišný názor.

Šídlo o písních Mistra

„Já myslím, že byly především o hovnu,“ okomentoval post Radiožurnálu.

​Jeho ostrá slova se však některým jedincům nelíbila, protože Šídlo prý jen „stříká své jedovaté sliny“.

„V soutěži o nejblbější tweet na téma Karel Gott bojujete o první místo s buzerantem Jandou,“ okomentoval Šídlův výrok jeden z uživatelů.

Někteří se pak Šídla ptali, zda „láska je hovno“. Na to dotyčný reagoval: „Ne, to jistě není. Ty písně bohužel jo.“ K věci pak ještě dodal, že „ať si každý poslouchá, co chce, ale Gottovy texty – zvlášť ze 70. a 80. let – jsou sbírka úplných banalit“.

Zahradil vesele přitakává...

Na jeho slova však navázal i český politik a poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil, který s Šídlovým názorem souhlasí.

„S tím je ovšem nutno souhlasit. Dodal bych, že i ta hudba. Jak já to coby puberťák nesnášel, a valilo se to tehdy odevšud, zejména v 70.letech,“ napsal.

Jakub Janda o Karlovi Gottovi

Jeden z uživatelů Twitteru ve své reakci na post Šídla narážel na to, co na adresu Karla Gotta vzkázal lobbista ze spolku Evropské hodnoty Jakub Janda. Ten totiž nedávno na sociální síti zaútočil na Gottovy výroky o konspiračních teoriích.

„Úspěch v jedné pracovní oblasti vůbec neznamená, že se jinak nebudete chovat jako poblázněně nebezpečně. Karel Gott je sice kulturní legendou, ale když veřejně propaguje ty nejhnusnější konspirační teorie, tak dělá pro české extremisty a ruské destabilizační zájmy více práce než Aeronet a “Parlamentní” listy dohromady. Je to smutný konec.“

​Jeho slova se však u všech nesetkala s pozitivními ohlasy. Diskutující ve většině případů poukazovali na Jandovy vlastní pracovní zkušenosti či na jeho životní styl. Psali, že „Gottovi nesahá ani po paty“.

Karel Gott

Karel Gott je český šlágrový zpěvák, herec a malíř. Je mnohonásobným držitelem ocenění Zlatý slavík a po roce 1996 Český slavík. Dohromady má těchto cen celkem 42. Od roku 1965 se prodalo 50 milionů nosičů desek Karla Gotta, což z něj dělá zatím nejúspěšnějšího českého interpreta.