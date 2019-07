Ruské zbraně se budou v české armádě používat až do roku 2035

Česká armáda se posledních dvacet let snaží nahradit sovětskou techniku poněkud modernějším vybavením ze Západu. Tento cíl se Česku zatím podařilo splnit jen co se týče stíhacího letectva, a to pronájmem gripenů. Pozemní a raketové vojsko se totiž obměňuje poněkud složitěji, píše portál novinky.cz. Kdy se tedy Česko „zbaví“ ruské obranné techniky?

Uvádí se, že používání sovětské, respektive ruské výzbroje, v Armádě ČR by mohlo být ukončeno až v roce 2035. A týká se to především vrtulníků.

„Transportní vrtulníky Mi-171Š, celkem má armáda 15 kusů, ve výzbroji zůstanou a armáda s nimi počítá až k horizontu roku 2035,“ prozradil Petr Sýkora z Ministerstva obrany ČR.

Dané zařízení Česko získalo v rámci deblokace ruského dluhu. Armádě se poté podařilo tuto techniku s pomocí Spojených států zmodernizovat, aby byly slučitelné s alianční technikou.

​Mnohem dříve by měl být ukončen však provoz deseti bitevních vrtulníků Mi-24/35. Tyto stroje, do jejichž generálních oprav resort obrany v posledních letech investoval 800 milionů Kč, by totiž měly být vyřazeny již za pět let. V rámci jejich náhrady se pak dané ministerstvo rozhodlo pro americké stroje, které v současné době vybírá.

„Základní podstatou je potřeba vymanit se ze závislosti na Ruské federaci v oblasti vojenské techniky,“ prohlásila mluvčí české armády Magdalena Dvořáková.

Přezbrojení vyvolává kritiku: „Není důvod utrácet za nové stroje.“

Donedávna nikdo přezbrojení na západní techniku nekomentoval. Situace se ale změnila poté, co se objevily informace o přímém nákupu amerických vrtulníků. Tento krok totiž u mnohých jedinců vzbudil kritiku.

​Negativně se k tomuto nákupu staví například předseda KSČM Vojtěch Filip. Ten se nechal slyšet, že se mu nelíbí, že by Česko mělo nakupovat předražené stroje z Ameriky, když má k dispozici kvalitní ruské vrtulníky. Zdůraznil přitom, že ruské stroje využívá i armáda USA v Afghánistánu a Iráku nebo Maďarsko. Tato země techniku modernizovala a počítá s jejím dalším provozováním.

„Jak Mi-171, tak i Mi-24/35 mohou sloužit dlouhá léta a není důvod utrácet za nové. Pokud chceme větší kompatibilitu s NATO, té mohou naši vojáci dosáhnout zástavbou jiného zařízení, optiky a vysílaček,“ vysvětlil svůj pohled na věc šéf komunistů.

Tento krok je nutný kvůli strategickým zájmům ČR

Na přezbrojování české armády existují různorodé názory. Generální štáb například tento krok vysvětluje strategickými i vojenskými zájmy České republiky. Dalším, kdo je přezbrojení vnímá pozitivně, je náměstek ministra obrany Jakuba Landovského. Podle něj je modernizace nutná z politických i praktických důvodů. Dalším důvodem je ale také NATO, které k tomu zemi nabádá.

​„Odklon od ruské techniky je dán hlavně agresivním postojem Ruska vůči Alianci, které jsme členem, a také snahou o nejlepší působení se spojenci na cvičeních a misích a unifikaci logistiky a munice,“ uvedl Landovský.

Mluvčí armády Dvořáková dodává, že „základní podstatou je potřeba vymanit se ze závislosti na Ruské federaci v oblasti vojenské techniky a zahájení ‚westernizace‘ vrtulníkového letectva“.

Za jeden z problémů a důvodů modernizace jsou považovány i dlouhé dodávky náhradních dílů. Průměrná dodací doba z Ruské federace se totiž pohybuje okolo jednoho roku.

Zastaralé technické vybavení

Vojáci navíc tvrdí, že mají helikoptéry i zastaralé vybavení.

„Systém výzbroje vrtulníků nemá schopnost samostatného vyhledávání cílů. Chybí integrace obrazu z infračervených a televizních senzorů do systému výzbroje,“ vysvětluje mluvčí armády.

Ta také doplnila, že například munice pro tento typ vrtulníků se již nevyrábí. A ani ochrana strojů není dostatečná, chybí totiž ochrana proti laseru a radarem naváděným raketám.

K věci se vyjádřil i letecký expert Tomáš Soušek. Podle jeho názoru jsou totiž ruské helikoptéry robustní, jednoduché na opravu a vydrží horší podmínky. Když se ale jedná o Mi-24/35, modernizace by neměla smysl.

„Když to zvládli u Mi-171, tak by to bylo jistě možné i u těchto vrtulníků, ale vzhledem k tomu, že se do vybavení vrtulníků nikdy neinvestovalo, tak náklady na modernizaci by byly neúměrné tomu, jak dlouho by poté mohly vrtulníky létat,“ dodal k věci Soušek.