Část členů ČSSD o pokračování vládní koalice: „Situace je bezvýchodná.“ Jiní tvrdí, že by k odchodu z vlády nemělo dojít

Portál irozhlas.cz píše, že se některým členům ČSSD nezamlouvá pokračování vládní koalice. Někteří sociální demokraté nejsou spokojeni ani s tím, že se neustále posouvají termíny pro vyřešení vládní krize, která souvisí s odvoláním ministra kultury.

V ČSSD to vře: Staňkovi vyhrožují vyloučením z jednání poslaneckého klubu. Jen nenávist místo diskuse, reaguje Hašekhttps://t.co/tV4Orieq3q — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 6. července 2019

​Předsedkyně jihomoravské ČSSD Naděždě Křemečkové se domnívá, že existuje více důvodů, proč by měla daná strana z kabinetu odejít. Ta za jeden z důvodů připomněla problém se jmenováním ministra zahraničí, s nímž se Česko potýkalo v loňském roce.

„V podstatě to začalo už nejmenováním našeho nominanta, pana Pocheho, na pozici ministra zahraničí,“ připomněla poslankyně, která narážela na to, že Zeman na daný post nakonec jmenoval Tomáše Petříčka.

Křemečkové se setrvávání ve vládě s ANO nelíbí, a tak zřejmě není žádným překvapením, že v minulosti v referendu o vstupu ČSSD do vlády s touto stranou hlasovala proti.

Pirát Michálek: Když si ČSSD dosadí do vlády zemanovce, tak ať se nediví, předčasné volby nechcemehttps://t.co/5qD7qg6YEc — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 5. července 2019

Sociální demokraté tvrdí, že je situace bezvýchodná. Jiní jsou pro pokračování koalice

K věci řekl své i předseda ČSSD na Vysočině. Petr Krčál se totiž domnívá, že je celá situace kolem výměny ministra kultury pro jeho stranu bezvýchodná.

Jiný pohled na věc ale zastává šéf středočeské ČSSD Robin Povšík.

„My jako Středočeši jsme podporovali vstup do vlády a nadále podporujeme to, aby sociální demokracie byla ve vládě,“ řekl.

Babišova vláda praská ve švech. Ministři ČSSD jsou připraveni podat demisihttps://t.co/wqwxJ9ddhy — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 4. července 2019

​A s jeho názorem souhlasí také Jan Birke z Královéhradeckého kraje. I on si totiž myslí, že by sociální demokraté měli ve vládě zůstat.

„Situace je nyní do 31. července odšpuntovaná a post ministra kultury by neměl být důvodem pro odchod ČSSD z vlády,“ řekl s tím, že by se však při hlasování o odchodu z vlády podřídil většině.

Někteří členové váhají

Mezi sociálními demokraty se však stále najdou někteří jedinci, které v dané věci zatím nemají ještě tak úplně jasno. Zařadit k nim lze i šéfa zlínské ČSSD Lubomíra Vaculína. Ten dle svých slov s definitivním názorem počká na výsledek předsednictva. A podobně je na tom i Jan Mečl z Libereckého kraje.

„Pro zemi je určitě dobré, aby měla stabilní vládu. Pro sociální demokracii by bylo dobré, kdyby mohla rozhodovat sama o svých ministrech a ostatní ústavní činitelé plnili své povinnosti, to znamená premiér i prezident,“ uvedl a dodal, že předsedu strany Hamáčka v jeho rozhodnutí podpoří.

Ultimátum ČSSD: Pokud Zeman nejmenuje Šmardu ministrem, bude chtít Hamáček podat kompetenční žalobu na prezidentahttps://t.co/7ceBstgZbz pic.twitter.com/JAU3Mlx6x7 — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 26. června 2019

​Předsednictvo rozhodne?

Česká strana sociálně demokratická bude o situaci jednat v pondělí. Stane se tak po tom, co prezident ČR Miloš Zeman v pátek uvedl, že je připraven do konce července odvolat současného ministra kultury Antonína Staňka. Jan Hamáček je ale přesvědčený, že předsednictvo v pondělí podpoří návrh, aby byl na post jmenován Michal Šmarda. Pokud se tak ale nestane, pak prý sociální demokracie odejde z vlády.

„Platí to, že pokud sociální demokracie má ve vládě fungovat, tak musí mít autonomii. Grémium se jasně rozhodlo pro výměnu na postu ministerstvu kultury, je to naše právo. Stojím za Michalem Šmardou, myslím, že bude dobrým ministrem kultury,“ prohlásil Hamáček po pátečním jednání.