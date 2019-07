Tenistka Strýcová zabodovala: Vyhrála a stane se světovou jedničkou v deblovém žebříčku WTA

Česko se může radovat, stejně jako fanoušci známé tenistky Barbory Strýcové! Ta totiž poprvé vyhrála čtyřhru na grandslamu a bude světovou jedničkou v deblovém žebříčku WTA. Ve finále Wimbledonu totiž spolu s tchajwanskou partnerkou Sie Šu-wej porazila kanadsko-čínskou dvojici ve složení Gabriela Dabrowská a Sü I-fan, a to s výsledkem 6:2 a 6:4.

O vítězství informovala ČTK, který v této souvislosti uvádí, že třiatřicetiletá tenistka zažila v hlavním městě Anglie svůj životní turnaj. Ve dvouhře se totiž dostala až do semifinále, kde podlehla Sereně Williamsové, a dnes společně se svou kolegyní Sie Šu-wej ovládla i odložené finále čtyřhry. Dané utkání se mělo odehrát již včera, ale nakonec se to časově nestihlo, a to kvůli téměř pětihodinovému finále mužského deblu.

Tento výkon tak Strýcové přinesl to, že se ve světovém žebříčku deblistek posune do čela ze třetího místa. Na postu jedničky tak vystřídá Kristinu Mladenovicovou z Francie.

„Jedničkou bude jako sedmá česká či československá tenistka v historii. Před ní to byla naposledy Barbora Krejčíková, jež s Kateřinou Siniakovou na wimbledonské trávě triumfovaly loni,“ píše se na portálu.

Česká tenistka si dnes v grandslamovém finále zahrála jako nováček. Její starší partnerka ale byla již o něco zkušenější, jelikož si vybojovala již třetí trofej. Společně ale mají tyto dvě nadané tenistky na kontě už pět deblových titulů, přičemž čtyři z nich získaly v letošním roce.