Klaus ml.: Za trochu výhody politici zapřou i vlastní matku, socialisté vládu rozbijí až začátkem září

Václav Klaus ml. se ve svém komentáři vyjádřil k možnému osudu vlády Andreje Babiše. Před pondělním zasedáním předsednictva ČSSD to podle něj vypadá, že vláda vydrží alespoň do konce léta.

„Nuže, socialisté vládu rozbijí až začátkem září,“ poznamenal Klaus a dodal, že se může i mýlit, neboť nemá informace o nic lepší než kdokoli jiný.

Vzniknou nové spory

Klaus se domnívá, že současný spor oa jmenování jeho nástupce Michala Šmardy není příliš důležitý. Šmardovi dokonce zkomolil jméno a prohlásil, že o něm nikdy nic neslyšel.

„Krize Staněk–Šmarda (nebo Šmerda? – omlouvám se, v životě jsem o tom člověku neslyšel, ani v žádné kulturní ani jiné souvislosti; pana Staňka jsem vždy považoval za nepříliš výrazného věrného kariérního člena ČSSD vymetajícího kdekteré funkce město–kraj–sněmovna) je pro celou věc celkem irelevantní,“ uvedl.

Podle něj vláda mohla padnout zvolením Michala Semína do Rady České tiskové kanceláře, kterou ostatně označil za bezvýznamnou. Semína, kterého odmítá v Radě ČTK vidět sociální demokracie, ale označil za slušného a zásadového člověka.

Nedostatek principů

Právě zásaditost v politice chybí, tvrdí Klaus. Během podobných politických krizí často dochází k nepromyšleným, ale zásadním změnám. Jako příklad uvedl přijetí

„Před osmi lety v prosinci – poslanci z populistických důvodů zavedli přímou volbu prezidenta – část dnešní vládní krize (prezident má asi tak 1000x silnější mandát veřejnosti než duo Staněk–Šmarda a chová se podle toho) jde za nimi,“ poznamenal Klaus.

Upozorňuje, že za to tehdy hlasovali všichni poslanci ODS až na čtyři výjimky, které dnes zasedají ve Sněmovně (jedná se o Marka Bendu, Petra Bendla, Janu Černochovou a Jaroslava Martinů). Teď ale předseda občanských demokratů Petr Fiala a někteří další poslanci naznačují, že to nebylo správné rozhodnutí.

„Fiala byl jeden z těch zásadových, který pro to nehlasoval – ovšem to byl Radim Fiala – nyní předseda klubu poslanců SPD. Dneska by tedy asi výše zmínění hlasovali proti, pokud se dá věřit novinám, kdežto Radim Fiala by zase naopak patrně hlasoval pro – když je teď v tom klubu ‚přímé demokracie,‘“ poznamenal Klaus.

„A to je zhruba česká politika v kostce,“ konstatuje Klaus. „Za trochu výhody a pozlátka dnešního dne – zapřít i vlastní matku. Nemyslet si nic a nic vážně. Neřešit žádný vážný problém. Politikařit a nadávat konkurentům. A mazat jim schody,“ uvedl.

Podle Klause dnes hrozí přijetí dalšího populistického kroku, který se bude týkat „nezávislosti Státního zastupitelství“. Je přesvědčený, že se bude jednat o „rozvrat základního demokratického uspořádání na moc zákonodárnou – výkonnou – a soudní“.

„Přičemž policie, vyšetřování a prokuratura musí být součástí moci výkonné. I dnes by řada velkých ‚demokratů‘ v parlamentu – na ‚nezávislost justice‘ (nikoli na nezávislost soudů) kývla. Pod taktovkou ulice,“ míní předseda Trikolóry.

Podle něj politici nemají názory měnit a musí hájit to, v co věří.

Vládní krize

V České republice proběhla vlna protestů za nezávislost justice, na kterých účastníci volali po rezignaci ministryně spravedlnosti Marii Benešové a premiéra Andreje Babiše. K politické krizi přispěl i návrh auditní zprávy Evropské komise, ze které vyplývá, že se Babiš nachází ve střetu zájmů a jeho podnik Agrofert, který předal do svěřeneckých fondů, pobíral unijní dotace protiprávně.

Kvůli tomu 26. června pravicová opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě. Tu sice vláda ustála, ale koaliční sociální demokraté požadovali za svou podporu výměnu ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) a odmítnutí podpory nominace novináře Michala Semína do Rady ČTK.

V obou případech hnutí ANO Andreje Babiše vyhovělo, ale prezident Miloš Zeman dlouhou dobu odmítal přijmout Staňkovu rezignaci a jmenovat jeho nástupce Michala Šmardy. Poslední setkání prezidenta Miloše Zemana s šéfem ČSSD Janem Hamáčkem a Antonínem Staňkem v Lánech 12. července dává naději, že krize bude překonána. Zeman slíbil, že 31. července přijme Staňkovu demisi. Není však jisté, zda bude souhlasit se jmenováním Šmardy. O svém dalším postupu v pondělí 15. července jedná předsednictvo sociálních demokratů.