Sociální demokraté trvají na jmenování Michala Šmardy. Vládní koalici zatím neopouští

Dnes, v pondělí 15. července, probíhá předem avizované jednání předsednictva ČSSD o pokračování ve vládě. Na dané jednání, které probíhá v Lidovém domě, zavítal i český premiér Andrej Babiš. Ten dorazil na přání Hamáčka a nechal se slyšet, že vládní projekt je dle jeho názoru úspěšný a měl by pokračovat.

„I když občas máme nějaké konflikty ohledně rozpočtu. Lidé si nepřejí nějakou destabilizaci, pád vlády nebo předčasné volby by byly pro naši zemi špatně, máme před sebou hodně úkolů," řekl a odkázal na fakt, že prezident slíbil že na konci července odvolá ministra kultury Antonína Staňka.

​Podle premiéra je tak nyní důležité, aby byla dořešena další nominace. Babiš před svým odjezdem z předsednictva dodal, že doufá v konstruktivní řešení. Reakce přítomných ministrů na premiérova slova byla prý klidná a ani nedošlo k žádné diskuzi. Babiš představil svůj pohled na věc a poté odjel.

„Debata nebyla, já byl vyzván, abych promluvil, to jsem udělal," řekl Babiš.

Premiér je prý s Janem Hamáčkem v neustálém kontaktu a uvedl, že pokud to bude potřeba, ještě dnes se s ním setká.

Jak situace vypadá?

Z jednání sociálních demokratů vyplývá, že menší vládní strana kabinet neopustí. Kromě toho byl předseda Jan Hamáček vybaven mandátem pro další vyjednávání. Předsednictvo svého šéfa velmi silně podpořilo, jelikož pro bylo celkem 37 ze zhruba 42 zúčastněných členů.

​Ve hře jsou stále i demise ministrů ČSSD, které by mohl stranický šéf Hamáček dostat na stůl kvůli odmítavému postoji prezidenta Miloše Zemana ke jmenování místopředsedy Michala Šmardy ministrem kultury. Místopředseda ČSSD Michal Šmarda, kterého strana navrhla jako možného nástupce Staňka, prohlásil, že by předsednictvo mohlo šéfa strany vybavit silným mandátem. Hamáček by tak získal pravomoc přijmout jakékoliv rozhodnutí o budoucnosti ČSSD, a tak včetně odchodu z vlády. O možných demisích ministrů by pak mohl sám rozhodnout.

V případě, že jednání o výměně ministra dle představy ČSSD selžou, může Hamáček vypovědět ANO koaliční smlouvu.

„Předsednictvo ČSSD vyjadřuje plnou podporu předsedovi ČSSD k jednáním o vyřešení situace ve vládě a konstatuje, že předseda ČSSD, po projednání v grémiu, má plnou kompetenci k přijetí rozhodnutí o řešení vládního angažmá ČSSD, včetně jeho ukončení,“ uvádí se v dokumentu.

Jmenování Michala Šmardy

ČSSD dle informací stále trvá na tom, aby se ministrem kultury stal Michal Šmarda. Svůj názor strana nezměnila ani po dnešním jednání předsednictva.

„Předsednictvo ČSSD konstatuje, že Antonín Staněk má být odvolán z pozice ministra kultury vlády České republiky. Plně podporuje nominaci Michala Šmardy na funkci ministra kultury vlády České republiky. Vyzývá předsedu vlády, aby v souladu se svými ústavními právy a koaliční smlouvou zajistil respektování nominace ČSSD na post ministra kultury,“ stojí v usnesení.

Není však žádným tajemstvím, že český prezident Miloš Zeman Šmardu na daném postě vidět nechce. Většina členů sociální demokracie se tak domnívá, že pokud si nebude moci strana sama svobodně nominovat své ministry, pak by měla vládu opustit.

Jan Hamáček také doplnil, že je přesvědčen o tom, že dnešní předsednictvo dalo prezidentovi jasný signál, že „ministerstvo má převzít kandidát sociální demokracie, kterým je Michal Šmarda.”

Zasedání vlády

Kromě dnešního jednání grémia a předsednictva ČSSD se konalo také zasedání vlády, kterého se daní poslanci nezúčastnili. Byli na něj jako zástupci vysláni náměstci.

Grémium ČSSD se sešlo v jednu hodinu odpoledne a v 15.00 hod bylo zahájeno jednání předsednictva strany.