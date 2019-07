Opisuje ČSSD od Milionu chvilek pro demokracii?

Šaráda pokračuje. Asi tak by zhodnotil plukovník Pavlásek z legendárního seriálu 30 případů majora Zemana politickou krizi na české politické scéně. A co, že je ta šaráda? Chování sociálních demokratů.

Dva měsíce se táhne krize kvůli ministrovi kultury. Jde asi o jednu z nejnesmyslnějších krizí české polistopadové historie. ČSSD na truc požaduje jmenovat šéfem kultury místopředsedu své strany a starostu Nového Města na Moravě Michala Šmardu. Prezident Zeman je ochoten současného ministra Antonína Staňka odvolat. Jenže sociálním demokratům je to málo.

Po schůzce předsedy ČSSD Jana Hamáčka s prezidentem Milošem Zemanem, která proběhla minulý týden, se ukázalo, že koaliční partner hnutí ANO chce hrát vabank. Šmarda, nebo nic. Buď si prosadí svého místopředsedu, nebo dají vládnímu projektu sbohem. Jak uvedla česká média, sociálnědemokratičtí ministři předem dali k dispozici svému stranickému šéfovi rezignační dopisy.

Rozseknout situaci mělo předsednictvo ČSSD, které se v pondělí odpoledne sešlo v Lidovém domě. Více jak dvouhodinové jednání vyšších orgánů bylo zbytečné. Předsednictvo sice posílilo mandát předsedy Hamáčka, ale situace zůstává patová.

„Jasně jsme řekli, že jméno měnit nebudeme. Myslím, že je jasné, co se stane, když pan Šmarda nebude jmenován ministrem kultury,“ prohlásil na tiskové konferenci Jan Hamáček. Předseda ČSSD potvrdil to, co se už dávno vědělo. ČSSD podmínečně ve vládě zůstává, dokud prezident Zeman neodmítne jmenovat Šmardu ministrem kultury. Takže kabinet bude fungovat do 31. července.

Co výsledek znamená? Že tonoucí se stébla chytá., které by mělo viset na dveřích kanceláře nedůležitého ministra kultury. Oni jen vytváří aktivitu, aby o nich bylo slyšet a dostali se do médií. Jan Hamáček si při pohledu na mizerné volební preference uvědomil, že po příštích volbách straně hrozí odchod z Poslanecké sněmovny. A chce to změnu.

Hamáčkův předchůdce Bohuslav Sobotka doplatil na to, že hnutí ANO parazitovalo na sociálnědemokratické politice. Chce to jiný styl. Hamáček proto musí vypadat jak rebel, který bojuje s tím hrozným ANO a Babišem, no a samozřejmě i se Zemanem. To je dnes módní, postavit se těmto „zlům“. Pochopili to chvilkaři a na stejné vlně teď jedou i sociální demokraté.

Už dávno totiž nejde o plnění stranického programu. Zvýšení sociálních výplat? Vyšší mzdy pro státní zaměstnance? Úspěch si stejně připíše Babišova vláda, tedy osobně Andrej Babiš. ČSSD bojuje o přežití ve Sněmovně snahou vypadat jako politická opozice. Takový sociálnědemokratičtí elfové uvnitř vlády. A proto ta šaráda v podobě uměle vyvolané politické krize.

Sputnik si o situaci po jednání předsednictva ČSSD promluvil s Filipem Zachariášem, politologem a členem širšího vedení KSČM.

Co říkáte na výsledek jednání předsednictva ČSSD? Šaráda pokračuje?

ČSSD neměla v tomto ohledu jinou možnost. Buď zůstat ve vládě, nebo skončit v propadlišti dějin. Otázka druhá ovšem je, jak vládního angažmá dokáže využít.

A dokáže ho využít?

V ČSSD je řada lidí, kterých si vážím, nicméně stranu od doby Jiřího Paroubka nikdo neřídil, takže si tam dělá kdekdo, co chce. Třeba senátorský klub ČSSD se naprosto vymyká chápání levicově zaměřeného člověka – třeba u návrhu KSČM na zdanění církevních restitucí, což senátoři ČSSD nepodpořili.

Jde podle vás v současné krizi o to, aby byl na post ministra jmenován pan Šmarda?

Ono celé je to krize ČSSD, kterou přenesla na vládní úroveň. Nic víc, nic míň. A to, že ČSSD předvedla šarádu – nejprve podporovala ministra Staňka, pak ho vyzvala k rezignaci, je bohužel také pravda.

Jak se podle vašeho názoru bude situace vyvíjet?

Myslím, že teď už je jedno, koho ČSSD dosadí na post šéfa kultury. Před lidmi už se znemožnila.

A blížíme se ke konci politické krize?

Na čas snad ano.

