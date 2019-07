Šmarda o vládní krizi: Když se stávající situace do 1. srpna nevyřeší, vyzve Hamáček ministry k podání demise

„Předpokládám, že ve chvíli, kdy 1. 8. nebude situace vyřešena, Jan Hamáček využije práva, které jsme mu dneska dali, k tomu, aby vyzval ministry k podání demise a situaci řešil prostřednictvím demisí,“ domnívá se Šmarda.

Člen ČSSD si také myslí, že by řešení mělo být učiněno do konce tohoto měsíce, jelikož jde o termín, který avizoval Miloš Zeman, když uvedl, že Antonína Staňka z jeho funkce odvolá k 31. červenci.

„Tím, že je to termín, který zvolil prezident republiky, tak nemůže dojít k situaci, k jaké došlo minulý měsíc, že pan prezident cítil stanovení termínu ze strany sociální demokracie jako nějaký nátlak, případně ultimátum,“ dodal k věci.

Šmarda se při této příležitosti vyjádřil k Andreji Babišovi, který se daného jednání krátce zúčastnil.

„Můžu mu vyčítat cokoli, mám spoustu výhrad k němu, ale nemyslím si, že by to byl člověk, který se bojí sdělit předsednictvu sociální demokracie své skutečné záměry. On dnes přišel, já mu za tu ochotu děkuju, a měl jedinečnou příležitost, aby předsednictvu sdělil jakýkoli svůj postoj, návrh, jakoukoli cestu, kterou by považoval za nejlepší. On nám nedoporučil žádnou změnu našeho postupu. Kdyby to chtěl udělat, nepochybně by to udělal. Cokoli si o něm myslím, rozhodně si o něm nemyslím, že je to srab, který by nám nechtěl na rovinu říct, co chce,“ uvedl nominant ČSSD.

Premiér do Lidového domu, kde jednání probíhalo, dorazil na přání Jana Hamáčka. Nechal se slyšet, že vládní projekt je dle jeho názoru úspěšný a měl by pokračovat. ​Podle jeho slov je nyní důležité, aby byla dořešena další nominace ministra. Babiš před svým odjezdem z předsednictva ještě dodal, že doufá v konstruktivní řešení.

​Celou kauzu okomentoval i její hlavní aktér, ministr Antonín Staněk. Ten prohlásil, že si není zcela jistý tím, že bude do 31. července známo jméno jeho nástupce.

„Byl bych velmi rád, kdybych znal svého nástupce, protože si myslím, že na ministerstvu kultury byla odpracována spousta věcí, zejména v oblasti týkající se kontrol, ať už fungování jednotlivých příspěvkových organizací nebo podobně. Bylo by škoda, kdyby ty věci měly zapadnout,“ řekl.

Jednání předsednictva ČSSD

Z dnešního jednání sociálních demokratů vyplývá, že menší vládní strana kabinet neopustí. Na dnešním zasedání strana také potvrdila, že bude i nadále trvat na Šmardově nominaci.

Ve hře jsou navíc stále i demise ministrů ČSSD, které by mohl stranický šéf Hamáček dostat na stůl kvůli odmítavému postoji prezidenta Miloše Zemana ke jmenování místopředsedy Michala Šmardy ministrem kultury.l Šmarda, kterého strana navrhla jako možného nástupce Staňka, prohlásil, že předsednictvo šéfa strany vybavilo silným mandátem. Hamáček tak získal pravomoc přijmout jakékoliv rozhodnutí o budoucnosti ČSSD, a to včetně odchodu z vlády. O možných demisích ministrů by tedy mohl sám rozhodnout.

​V případě, že jednání o výměně ministra dle představy ČSSD selžou, může Hamáček vypovědět ANO koaliční smlouvu.

„Předsednictvo ČSSD konstatuje, že Antonín Staněk má být odvolán z pozice ministra kultury vlády České republiky. Plně podporuje nominaci Michala Šmardy na funkci ministra kultury vlády České republiky. Vyzývá předsedu vlády, aby v souladu se svými ústavními právy a koaliční smlouvou zajistil respektování nominace ČSSD na post ministra kultury,“ stojí v usnesení.

Není však žádným tajemstvím, že český prezident Miloš Zeman Šmardu na daném postě vidět nechce. Většina členů sociální demokracie se tak domnívá, že pokud si nebude moci strana sama svobodně nominovat své ministry, bude muset vládu opustit.

Jan Hamáček k celé věci ještě doplnil, že je přesvědčen o tom, že dnešní předsednictvo dalo prezidentovi jasný signál, že „ministerstvo má převzít kandidát sociální demokracie, kterým je Michal Šmarda”.

​Grémium ČSSD se dnes sešlo v jednu hodinu odpoledne a v 15.00 hod bylo zahájeno jednání předsednictva strany. Zároveň s tím probíhalo i zasedání vlády, kterého se poslanci ČSSD nezúčastnili. Nahradili je náměstci.

Co když ČSSD z vlády odejde?

Pokud by k takové scénáři opravdu došlo, Babišově vládě nabízí toleranci hnutí SPD Tomia Okamury.

„Nabízíme podporu vládě odborníků sestavenou vítězem voleb, protože bez 78 poslanců hnutí ANO nelze ve Sněmovně v tomto volebním období nic prosadit,“ prohlásil lídr strany Okamura.

Premiér se ale zatím této úzké spolupráci s SPD brání. Jedním z důvodů je i fakt, že mnoha poslancům ANO se nezamlouvá, že SPD požaduje referendum o odchodu z Evropské unie a odmítá zahraniční vojenské mise.

Nabízí se také další řešení, které hnutí ANO považuje za krajní. A tím je rozpuštění Sněmovny a následně i nové volby. K takovému kroku je zapotřebí celkem 120 hlasů ve Sněmovně, což jsou tři pětiny z celkového počtu 200 poslanců.