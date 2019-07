Ovčáček: Milion chvilek je parodií na Občanské fórum. Není tо celonárodní hnutí, ale uskupení voličů opozičních stran

Na portálu drbna.cz byl zveřejněn rozhovor s oficiálním mluvčím českého prezidenta Jiřím Ovčáčkem. Hradní mluvčí v něm promluvil například o tom, co si myslí o spolku Milion chvilek pro demokracii. Prozradil také, jaká média čte, co si myslí o ústavní žalobě na prezidenta a vyjádřil se i ke své aktivitě na sociálních sítích.

Mluvčí o spolku Milion chvilek

Pokud jde o spolek Milion chvilek, který je v Česku organizátorem demonstrací zaměřených proti českému premiérovi Andreji Babišovi, Ovčáček uvedl, že je samozřejmě správné, že lidé mají právo na demonstrace a protesty. On osobně ty lidi prý vlastně chápe.

„Žijeme ve svobodné společnosti, kdy každý může zastávat své názory. Na druhou stranu, pokud se podíváme na Milion chvilek, tak je to aktivita, vůči které jsem mimořádně kritický. Je to aktivita, která jde proti tomu, co se započalo před třiceti lety. Tehdy lidé demonstrovali za svobodné volby a dnes tady máme organizaci, která pořádá demonstrace proti výsledku svobodných voleb a chce je vlastně zvrátit. To je věc, kterou budu vždy kritizovat,“ prohlásil.

​Za to, co mu na těchto demonstracích nejvíce vadí, označil to, že na nich někteří řečníci uráží voliče hnutí ANO nebo prezidenta republiky.

„Velmi tvrdě odmítám teze, že jejich voliči jsou hlupáci a je potřeba jim vysvětlit, proč nevolit toho nebo toho. To je strašlivě urážlivé,“ myslí a dodává, že se u nás vytratil respekt k opačnému politickému názoru.

Podle mluvčího se ale aktivity daného spolku nemohou překlopit do nějaké politické aktivity, jako třeba v politické hnutí. Myslí si totiž, že chvilkařům vyhovuje, že se tváří nadstranicky.

„Hrají si trošku na Občanské fórum II., ale to už prostě fungovat nebude. To je ten paradox, který dokazuje, že jsme se za třicet let stali vyspělou demokratickou zemí, ve které jsou klíčem k rozhodování svobodné volby. Milion chvilek považuji za parodii na Občanské fórum. To totiž zahrnovalo širokou škálu občanů Československa, bylo takovým celonárodním hnutím. A to přesně Milion chvilek není. Není to celonárodní hnutí. Je to uskupení lidí, kteří volili opoziční strany,“ vzkázal na adresu spolku.

Ústavní žaloba na prezidenta nemá šanci

Kromě demonstrací a chvilkařů se vyjádřil také k iniciativě senátorů, kteří mají v plánu podat na nejvyššího představitele Česka ústavní žalobu. Z jeho pohledu jde prý jen o politické gesto.

„Oni moc dobře vědí, že nemají šanci na úspěch. (…) Tahle věc zřejmě projde Senátem, ale už ne Poslaneckou sněmovnou. Je to jen pokus vyhranit se proti panu prezidentovi. Navíc je to právně nulové, nemá to žádnou váhu,“ řekl a zdůraznil, že Zeman určitě ústavy neporušuje.

Ovčáček čte všechna média, včetně Sputniku

Když se rozhovor stočil na to, jaká média hradní mluvčí čte, uvedl, že sleduje všechna média.

„Jsem odpůrcem toho, abych si vybíral vhodná a nevhodná média. To považuji za špatný přístup. Čtu všechno od Respektu, přes Deník N, Právo, Mladou frontu, Reflex, až po Sputnik nebo Aeronet. Je to moje povinnost, seznamovat se s veškerým mediálním děním. Každé periodikum má nějaké politické zaměření a z toho se dá hodně vyčíst,“ vysvětlil svůj přístup k médiím.

Co se týče médií u nás, uvádí, že není stoprocentně kritický. Za velké plus totiž považuje to, že je u nás velké množství nových médií prezentující velké množství různých názorů. U klasických médií se však jeho názor liší.

„U nich dochází k jakémusi aktivismu. Projevit názor v komentáři je přirozené, pokud se ale názor novináře objeví ve zpravodajském článku, není to dobře. A to se právě děje. Tu nemají rádi prezidenta, tu Andreje Babiše a s přibývajícími volebními výsledky za posledních deset let roste nespokojenost novinářů a projevuje se to jejich aktivistickou novinařinou, které jsem odpůrcem,“ řekl a v této souvislosti zmínil například Českou televizi.

Ovčáček má totiž problém s objektivitou tohoto média, jelikož Česká televize dle něj dává jasně najevo svůj politický názor.

Fake news a dezinformace jsou součástí dějin lidstva

Ovčáček mimo jiné okomentoval i přítomnost fake news a dezinformací v médiích.

„Řekněme si popravdě, že dezinformace, fake news, šeptanda, drby, to vše tu je, bylo a bude. Je to součást dějin lidstva. Čas od času se objeví tendence s tímto fenoménem bojovat, ale to se nikdy nepodaří,“ míní.

Dodal však, že je zapotřebí odlišovat druhou rovinu věci, kterou je propaganda. „Každá velmoc používá nástroje propagandy,“ tvrdí.

Mluvčí a sociální sítě

V neposlední řadě se mluvčí vyjádřil ke svým účtům na sociálních sítích. Ty si dle svých slov spravuje zcela sám. A stejně tak spravuje i Facebook pana prezidenta. Vše mu prý zabere několik desítek minut denně.

„Mimo to se starám také o svůj instagramový účet. Sociálních sítí mám tedy na krku dost,“ prozradil.

V rozhovoru zaznělo i to, že si Ovčáček občas ve svých příspěvcích nebere servítky. Zatím ale neexistuje žádný post, kterého by dnes litoval.

„Vybavuji si jen jednu situaci, kdy jsem neprávem obvinil letecké dispečery při cestě pana prezidenta na Slovensko. Určitě si tuto situaci vybavujete. Za to jsem se ale omluvil,“ zabrouzdal v paměti.

Pokud jde o různé koláže a vtipy, kterých je občas součástí, uvedl, že je považuje za satiru. A dodal, že satira není sprostá ani agresivní, takže nemůže člověka urazit. Stejně tak uvedl, že mu různé vtípky v podstatě dělají reklamu, což ho těší.

„Vadí mi ale takové ty přípisy na účet pana prezidenta, které se objevují na sociálních sítích, kdy mu někdo přeje smrt. Zrovna teď jsem četl na Twitteru, že má někdo připravené rachejtle na moment, kdy pan prezident zemře. To je přeci hrozné,“ dodal závěrem.