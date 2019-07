Foto: Čtyřicetiletá Eva Decastelo ukázala nahou těhotenskou fotku z postele v bílých krajkových kalhotkách

V popisu fotografie uvedla, že fotka byla udělána před deseti lety, když očekávala narození svého syna Míši. Podle tváře vypadá spokojeně a šťastně. Fotka během první hodiny získala přes tisíc lajků.

V komentářích sledující udělali spoustu komplimentů jejímu břichu a uvedli, že si pamatují toto focení.

Někteří fanoušci se dokonce kochali jejím bříškem a srovnávali ho se svým.

„Krásné bříško. Já vypadala u obou dětí jak vorvaň, co čeká tak trojčata. No ani teď to nebude jiné, už teď mám břicho jako někdo pomalu před porodem,“ uvedla jedna ze sledujících.

Eva docela často ve svých příspěvcích na Instagramu podléhá nostalgii. Hodně emocí vyvolalo video z erotického focení pro Playboy, kde za mlada ukazovala svá prsa.

Většinu sledujících však velikost jejího poprsí moc nevzrušila. V komentářích dospěli k závěru, že v mládí měla malá prsa, nyní se její hrudník pořádné zvětšil, což vypadá mnohem lépe.

Po několika hodinách však video zmizelo, protože ho někdo nahlásil. Ale Eva agentuře Sputnik dala svolení, aby video použila.

Eva Decastelo je česká herečka, modelka a moderátorka. Jako herečka se objevila především v zahraničních filmech. Nějakou dobu se živila jako porno herečka, sama Decastelo říká, že asi jeden rok v USA. Zaměřovala se zde hlavně na masturbační a lesbické scény. Během své moderátorské kariéry moderovala pořad na TV Nova Snídaně s Novou a reality show Big Brother. V současné době moderuje na Óčku pořady Inbox a Stylissimo a na TV Barrandov má vlastní autorský pořad Maminka.