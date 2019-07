„Budeme nabírat 70 až 100 vojáků ročně.“ V Chrudimi bude výsadkový pluk

„Důvodem je změna ve světě, v roce 2014 došlo k anexi Krymu, pokračuje hybridní konflikt na východní Ukrajině. Od roku 2015 probíhá migrační krize. Pro většinu států NATO to byl budíček z hlediska bezpečnosti,“ uvedl pro ČT velitel praporu Ivo Zelinka.

Zástupci armády o tom, že na základech současného 43. výsadkového praporu v Chrudimi vznikne pluk, mluvili už dříve. Prapor nyní bude budovat a opravovat nemovitosti, dojde k náboru nováčků a akvizici zbrojního materiálu.

Síla okamžité reakce

V roce 2021 už by měl být pluk schopný operace a stane se takzvanou silou okamžité reakce, což znamená, že stovky výsadkářů v řádech hodin dokáží reagovat na nějaký konflikt.

„Ve vojenské hantýrce tomu říkáme odstrašení. Ve chvíli, kdy jste na nějakou variantu důkladně připravení, snižujete variantu, že ji proti vám protivník skutečně použije,“ okomentoval Zelinka.

Zástupci armády uvedli, že množství vojáků bude po dokončení transformace dvojnásobné. Podle Zelinky by s náborem neměl být problém.

„Budeme nabírat 70 až 100 vojáků ročně. Magie padáku a druhu vojska pro devatenáctileté kluky a holky existuje. Dobrodružná motivace je tam vždycky přítomná. Byla i u mě, když jsem šel do armády. Výběr druhu vojska a vlastenecká motivace doplňují triádu, proč se k nám hlásí,“ dodal Zelinka.

Rekonstrukce kasáren

Celá změna se bude týkat i kasáren v Chrudimi. Modernizace budov a okolí budou v první fázi stát 200 milionů korun, opraveno bude i letiště, které slouží k výcviku výsadkářů. Město Chrudim navíc plánuje rozšíření škol a školek.

Po modernizaci kasáren se změní i vjezd, aby nebyli rušeni lidé v obytné zóně. Také se počítá s výstavbou parkovacího domu pro 350 vozidel a parkoviště pro 150 aut. Navíc bude o jedno patro navýšena ubytovna, čímž se zvýší její kapacita o 150 míst. Bude také postaven nový sklad, pracovní zóna a budova štábu.

Vojenský areál nyní zabírá sedm hektarů, dalších pět armáda koupí od katolické církve. Nové pozemky zajistí místo pro technické zázemí pluku.

V nevyhovujícím stavu už je i letiště, které neodpovídá potřebám budoucího pluku. Proto se objeví nové parkoviště pro 100 aut, tunelová střelnice a hangár projde opravou. Plány počítají i s novým atletickým oválem a sportovní halou pro míčové sporty. Sportovní plochy budou k dispozici i veřejnosti.

Česká armáda

V české armádě dnes slouží přes 25 tisíc mužů a žen, což je nejvyšší počet vojáků od vzniku profesionální armády. Velitelům to ale nestačí a chtějí letos nabrat dalších 2200 nováčků. Nábor se zatím daří, v lednu nově uniformu obléklo přes 300 lidí, další přibydou v dubnu.

„Armáda má co nabídnout, to je ten důvod, proč se k nám lidé hlásí. Je to atraktivní prostředí, doma i v zahraničí, jak výcvik, tak i různé odborné kurzy i jazyková příprava," oznámila zase poradkyně náčelníka Generálního štábu AČR pro lidské zdroje Lenka Šmerdová.

Ale i tak vojáci stále chybí. Například u protiletadlového pluku ve Strakonicích a dělostřeleckého pluku v Jincích chybí stovky mužů a žen, týká se to především základních funkcí. V konkrétních armádních jednotkách jsou však vidět velké rozdíly, například 4. brigáda rychlého nasazení nebo 7. mechanizovaná brigáda mají téměř obsazena všechna tabulková místa.

Armáda chce zatraktivnit nezaplněná místa i modernizací armády, dělostřelcům do Jince poputují nová samohybná děla za pět miliard korun.