„Její projev byl pro mě zklamáním.“ Konečná se vyjádřila k nově zvolené předsedkyně EK Ursule von der Leyenové

Německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová dnes byla zvolena do funkce předsedkyně Evropské komise. Ve svém dnešním proslovu se snažila získat podporu europoslanců a také otevřela několik zajímavých témat, avšak dle komunistky Kateřiny Konečné se politička spíš chtěla zalíbit, než navrhovat řešení.

„Nic nového,“ charakterizovala poslankyně Evropského parlamentu a místopředsedkyní KSČM Kateřina Konečná na svém portálu úterní projev Ursuly von der Leyenové v Evropském parlamentu.

Česká politička také uvádí, že i když Němka otevřela několik zajímavých témat (např. boj s nerovností, daňovými úniky), nebyla konkrétní, což spíše prezentuje nutnost se zalíbit (respektive získat hlasy europoslanců) než navrhovat řešení.

„Její projev byl pro mě zklamáním,“ tvrdí.

Například u migrace Ursula von der Leyenová oznámila, že chce představit nový plán na řešení migrace, ovšem neřekla u tohoto tématu vůbec nic nového a pokračovala větami, které by mohly (a také pravděpodobně byly) okopírovány od končící Komise, píše místopředsedkyně komunistické strany. Obává se, že to bude velmi symbolické pro celých pět let.

„Sice začínám slýchat často komentáře, že zvolení Ursuly von der Leyen bude znamenat prohloubení evropské krize, a proto je její zvolení věcí vítanou, ale s tím nemohu souhlasit,“ píše Konečná a dodává, že by na pozici předsedkyně Evropské komise radši viděla osobu, která má za sebou úspěšnou politickou kariéru a na pozici v EU se nedostala kvůli tomu, že se pod ní viklalo křeslo v německé vládě. Von der Leyenová ní nereprezentuje naději na změnu evropské politiky a nechápe závažnost situace EU.

Kateřina Konečná německou političku za Křesťanskodemokratickou unii také nepovažuje za důvěryhodnou. Uvádí, že je to kvůli jejím skandálům na pozici německé ministryně obrany. „Nebyla jsem tedy důvěřivá, když se mě tato představitelka německé pravice a evropských lidovců snažila na schůzi GUE/NGL přesvědčit, že po letech prosazování tvrdé politiky škrtů se bude Komise pod jejím vedením věnovat i sociálním otázkám. Obávám se navíc, že bude z pozice předsedkyně Evropské komise tlačit primárně na témata evropské jednotné armády a její spolupráce s NATO, což samozřejmě povede k větším výdajům na zbrojení, které pak budou chybět v sociální oblasti.“

„Logika „čím hůře, tím lépe“ dopadne nejvíce právě na ty nejzranitelnější, a ti již trpěli dost a zasloužili by si, aby v čele Komise byl někdo, kdo na ně bude myslet a zároveň si jich i vážit,“ píše politička a je jasné, že kandidátku odmítá, jelikož se nese v duchu „vše při starém“ a do značné míry ignoruje výsledek evropských voleb.

O tom, že německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová, kterou Evropská rada nominovala na post předsedkyně Komise EU, se bude muset před Spolkovým sněmem zpovídat za machinace na svém resortu, vyšlo najevo v pondělí 15. července. Opozice ji obviňuje z toho, že poradenské společnosti, které přivedla na ministerstvo, podezřele získávaly milionové kontrakty. Podle opozice se některé takové společnosti s jejím příchodem mohly těšit z blízkých osobních vazeb na klíčové osoby na ministerstvu, které tam dosadila von der Leyenová.

Ačkoli zatím neexistují důkazy o tom, že von der Leyenová, blízká spojenkyně Merkelové, byla do kauzy osobně zapletena, vyšetřovací výbor ji hodlá předvolat i v případě, že se ujme funkce předsedkyně Evropské komise.

Německá ministryně obrany Ursula von der Leyenová v úterý byla zvolena předsedkyní Evropské komise. Hlasování probíhalo v Evropském parlamentu. V čele Komise bude stát příštích pět let.