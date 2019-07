Babiš o postoji ČR ke snaze EU zlepšit klima: Musíme postupovat obezřetně. Nemůžeme ohrozit naši ekonomiku a průmysl

Na pracovním obědě s velvyslanci, který v Česku uspořádal velvyslanec Finské republiky v Praze Jukka Pesola, se Babiš vyjádřil i k tématu klimatických cílů EU a postoji Česka k této otázce.

„Česká republika se obecně přiklání k ambiciózním klimatickým cílům EU. Přesto je nezbytné postupovat obezřetně. Nemůžeme si dovolit ohrozit naši ekonomiku a národní průmysl,“ uvedl český předseda vlády.

Česká média informovala o možném vzniku koalice, která má rozdrtit Babiše. Je tu ale jeden háček pic.twitter.com/W9amnOUsb6 — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 28. června 2019

​Babiš také dodal, že „ačkoli se můžeme každý soustředit na další aspekty nebo můžeme mít rozdílné názory v konkrétních otázkách, budeme plně podporovat finské předsednictví“.

Červnový summit EU a emise skleníkových plynů

Uvádí se, že dané jednání se týkalo zejména priorit. Předsednictví Finska klade důraz jak na dokončení jednotného trhu, tak na posílení obrany a bezpečnosti EU nebo na řešení zásadních otázek. K těmto otázkám se ku příkladu řadí brexit či jednání o víceletém finančním rámci EU.

Ministryně obrany Německa a nová předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se domnívá, že je nutné, aby byla EU v roce 2050 neutrální z hlediska emisí skleníkových plynů. Nicméně, na summitu, který se konal letos v červnu, premiér Andrej Babiš a představitelé dalších zemí EU tuto zmínku o klimatické neutralitě EU v závěrečném dokumentu z jednání zablokovali.

Polsko, Rumunsko, Česká republika a Slovensko vyrábí sovětské zbraně bez licencí. Ve středu to na ruské televizní stanici Rossija24 prohlásil ředitel Federální služby pro vojensko-technickou spolupráci RF, Dmitrij Šugaev.https://t.co/XKlcndA9Lx pic.twitter.com/VoDONNO2I0 — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 27. června 2019

​Na zmiňovaném summitu se totiž dotyční neshodli na tom, že by v roce 2050 měla mít EU nulové čisté emise. Když byly formulovány závěry ke snaze o tzv. uhlíkovou, opačný názor, než většina států EU vyznával především polský premiér Mateusz Morawiecki. Jisté námitky zazněly ale také ze strany Česka.

„Já si neumím představit, že v roce 2050 nebudou žádné emise,“ prohlásil ještě před jednáním Babiš. Stojí si totiž za tím, že EU by se měla raději soustředit na krátkodobější klimatické cíle stanovené k roku 2030. Česká republika a další členské státy EU v rámci Pařížské dohody z roku 2015 emise snižují.

Dohoda členských států

Členské státy Evropské unie se v loňském roce shodly na strategii snižování emisí do roku 2030. Evropská komise ale na červnovém summitu vyzvala členské státy, aby byly ve svých energetických a klimatických plánech pro rok 2030 ambicióznější.

Již dříve Evropská komise navrhla vlastní variantu přechodu ke klimaticky neutrální ekonomice EU, a to do poloviny tohoto století. Konkrétní způsoby realizace této myšlenky klimatické neutrality zatím nebyly zvoleny. Jak však vyplývá z materiálů Evropské komise, mezi způsoby dosažení tohoto cíle patří, mimo jiné, větší využití obnovitelných zdrojů energie, dekarbonizace dopravy využíváním jejích alternativních druhů, snížení spotřeby energie a rozvoj přirozeného poklesu emisí prostřednictvím udržitelnějšího využívání půdy. Díky maximálnímu využití energie z obnovitelných zdrojů tak může EU například dosáhnout toho, že do roku 2050 bude na obnovitelné zdroje připadat přes 80 % výroby elektřiny.