„Příznivci Racketové ať vyhledají doktora Chocholouška.“ Maříková nekompromisně o migrační politice EU

Koho nejčastěji vyhošťují z EU? Budete se divit

Ale nejdříve k těm číslům. Unijní statistický orgán Eurostat zveřejnil čísla týkající se migrace a evropské bezpečnosti. Unijní statistici spočítali, že v loňském roce do Evropské unie nebyl umožněn vstup 471 tisícům osob. Říkáte si, že to je slušné číslo? Tak budeme pokračovat. A bude to, bohužel, horší.

Statistika za rok 2018 říká, že nelegálně na území států Evropské unie žilo více jak 600 tisíc uprchlíků. Není žádným překvapením, že nejvíce jich bylo v Německu (134 tisíc nelegálů), Francii (106 tisíc) a Řecku (94 tisíc). Když k těmto státům započítáme ještě uprchlíky ve Španělsku, jde o zhruba 68 procent všech nelegálních migrantů v EU.

Nyní se nejspíše ptáte, kolik jich Evropskou unii opustilo. Méně než 200 tisíc. Podle Eurostatu bylo loni z Evropské unie deportováno 158 tisíc osob. Největší snaha byla zaznamenána u Německa (29 tisíc vyhoštěných), Polska (25,7 tisíc) a Velké Británie (24,5 tisíc). Ano, Francie, Španělsko nebo Belgie na špičce tohoto žebříčku nejsou.

A teď se podržte. Víte, koho nejčastěji vypoklonkovali z Evropské unie? Ukrajince. Na druhém místě se umístili Albánci a pak Maročané. Vyhoštění se naopak moc netýká Afghánců, Tunisanů nebo Nigerijců. Co to znamená, necháme na vaší fantazii.

​Suchou statistiku bychom měli, a teď ta realita. Zatímco Eurostat sdílí čísla, která mají uklidnit odpůrce divokého multikulturalismu, povstali noví hrdinové. Nejde, přirozeně, o Tommyho Robinsona. Novou hvězdou je kapitánka lodi Sea-Watch 3 Carola Racketeová. Ta převážela z Afriky do Evropy uprchlíky, za což si od některých podobně smýšlejících osobností zasloužila podporu a návrh na udělení Nobelovy ceny.

O čem tato statistika svědčí?

Je tu ale zřetelný rozpor. Evropská unie tvrdí, že bojuje proti nelegální migraci, a zároveň vidíme popularizaci osoby, která by nejraději Evropě věnovala půl milionu migrantů? Jak to jde dohromady? Na to se Sputnik zeptal Karly Maříkové, poslankyně za SPD.

„Kolik jich však za loňský rok do Evropy přišlo a zůstalo a co roky před tím? Evropa není nafukovací a nemůže uživit celý svět. Návratová politika funguje mizerně a ty čísla mají jen zavřít pusu veřejnosti před počty těch, co zůstávají. Ti lidé jsou ekonomičtí migranti, neutíkají před válkou a ve své zemi nic nevybudovali, tak čím obohatí Evropu? Podprůměrným podílem na pracovním trhu nebo vyšším podílem kriminality? Neziskovky, které je do Evropy přiváží, jim vůbec nepomáhají, to musí v jejich zemi. A to tak, že jim dáte vzdělání, naučíte je obhospodařovat půdu, pěstovat na ní plodiny, chovat zvířata, pracovat a tak dále. A oni postupně ve svých zemích něco vybudují. Čekání s nataženou rukou ještě nikomu nepomohlo, i my v Evropě nemáme také nic zadarmo,“ říká známá politička.

Jak jde tato statistika dohromady s osobami, kteří záměrně dováží do EU uprchlíky? Vezměme si například kapitánku lodi Sea-Watch 3 Carolu Racketeovou. Ta by z ryzí dobroty importovala do EU nejméně 500 tisíc uprchlíků. Podle paní Maříkové ale nejde o ryzí dobrotu: „Carola Racketeová je prominentní dítko, které si hraje na spasitele, ale celý svět nespasíte. Pokud si to však ona i Německo myslí, tak ať si všech těch 500 tisíc uprchlíků vezmou a přijmou tam také odpovědnost za své špatné rozhodnutí a nevyžadují solidaritu po někom, kdo jejich rozhodnutí neschvaluje. Přijal jsi, tak se starej! Jestli některé státy, jako Německo, pociťují kolektivní vinu za válku a za to, že v minulosti kolonizovaly Afriku, tak ať si páchají národní sebevraždu. Pak by ale bylo na místě zvážit obnovení hranic.“

Dá se bránit nelegální migraci, když se z převaděčů dělají společenské ikony s aspirací na Nobelovu cenu?

„Místo Nobelovy ceny by převaděči zasloužili kriminál a ti, co s tímto nápadem přišli, ať vyhledají doktora Chocholouška. Je to jen záměr, aby inspirovali další neziskové organizace k přivážení dalších a dalších migrantů. Když se v dnešní době dávají za vzor zločinci a rádoby umělci, kteří konzumují drogy, tak se pak nedivme, že chtějí Carolu Racketeovou navrhnout na Nobelovu cenu. Kam se ubírá dnešní společnost a koho dávají za vzor mladým lidem. Co pak tedy můžeme čekat od budoucnosti? Jediné řešení nelegální migrace je odstranit problém u zrodu, a to tak, aby převaděči a spolupracující neziskové organizace, které si z bídy udělali byznys a přiváží za peníze ekonomické migranty do Evropy, byli přísně potrestáni. Není možné, aby posádka lodi, která i přes zákaz naruší místní vody, nebyla potrestána. Dokážete si představit, že by letadlo narušilo vzdušný prostor, a ještě si přistálo bez povolení na letišti?“ říká Maříková.

