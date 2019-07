Český milionář má zlomené srdce: Jeho krásná snoubenka mu dala košem a užívá si náruč o poznání mladšího muže

Třiašedesátiletý milionář a český podnikatel Miloš Kant má zlomené srdce. Místo chystané veselky s jeho téměř o 40 let mladší (teď už ex) přítelkyní totiž dostal kopačky. A jak je vidět, mladá kráska nelenila a našla si za Kanta velmi rychle náhradu.

Portugalská sexbomba Margarida Aranha se rozešla s českým zámožným podnikatelem. Milionář pětadvacetiletou krásku nedávno požádal o ruku. Stalo se tak po krátké známosti na červeném koberci filmového festivalu v Cannes.

A taková to byla láska…

Láska tohoto nesourodého páru však netrvala příliš dlouho. Skutečnost, že je tento zhruba tříměsíční vztah u konce, potvrdila i sama portugalská dračice.

„Můžu potvrdit, že náš vztah s Milošem je u konce, nebudeme se brát. Jsem v Portugalsku a do Švýcarska se už nevrátím,“ uvedla Margarida, která se dříve živila jako tanečnice, pro server Dioguinho.pt.

​O konci vztahu svědčí i to, že si mladá kráska ze svého profilu na Instagramu smazala všechny fotky s českým zbohatlíkem. I Miloš Kant učinil podobný krok, když si zrušil celý svůj profil.

Náhrada za „starouše“?

Portugalská média se shodují na tom, že má krásná Margarida za českého podnikatele již náhradu. Údajně nyníAngelem Rodriguesem, který je o dost mladší než Kant. A musíme říci, že je to opravdu kus!

S výběrem nového partnera budou nejspíše spokojeni i příbuzní této portugalské krásky. Ti totiž měli výhrady k tomu, že jejich krásná Margarida randí s někým, kdo by mohl být jejím dědou. Již v minulosti totiž se sňatkem vyjádřil nesouhlas otec nevěsty.

Velkolepé zásnuby v Cannes

Pár na konci května upoutal pozornost všech fotografů na červeném koberci v Cannes. Třiašedesátiletý podnikatel totiž tehdy požádal o ruku svou mladičkou přítelkyni. Milionář padl na kolena a před dívkou otevřel krabičku s prstenem. Margarida křikla „ano“ a vášnivě ženicha políbila. Pár tak začal po šestitýdenní známosti plánovat veselku.

​Vnadná brunetka po žádosti o ruku v jednom z rozhovorů prohlásila: „Je to učiněný gentleman a já jsem nejšťastnější ženou na světě. Nikdy jsem nebyla tak šťastná a necítila se tak naplněná jako teď s ním.“

Po této teatrální nabídce k sňatku se pár dostal do hledáčku mnoha mezinárodních zpravodajů a na internetu vyvolal vlnu diskusí. Margarida dokonce čelila i ostré. Tehdy si však stála za tím, že je do svého přítele šíleně zamilovaná.

„Konečně jsem poznala, co to znamená opravdu někoho milovat! Znamená to, že se zajímáte o štěstí druhého víc než o to svoje a nezáleží na tom, jak bolestivé mohou být volby, které uděláte,“ napsala tehdy krátce po zásnubách na sociální síti.

Zámožný podnikatel, který ještě nebyl ženatý a který nemá děti, se tehdy nechal slyšet, že velký věkový rozdíl prý není problémem. Dokonce neskrýval své nadšení stát se otcem. „Chci mít děti s Margaridou,“ uvedl tehdy.

Jeho plány se však nevyplnily, a, kromě velkého množství peněz na účtu, mu zůstaly ještě i oči pro pláč. Kant si tak bude muset najít novou lásku, s níž by mohl založit ve svém pokročilém věku rodinu.