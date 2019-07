Moskvany nadchlа pražská veřejná WC. Co je zaujalo?

Poznámka: článek popisuje pánské záchodky v Praze.

Nejprve citujeme uživatele FB, který o veřejných WC Moskvě říká: „Za použití těchto veřejných (kontejnerových, viz obrázek) záchodků dáte všude 50 rublů, což je jedenapůlkrát více než v zemích Evropské unie. Co je příčinou? Zvýšila se životní úroveň Moskvanů. Co je však špatné, ve většině případů (viz WC u metra Tušinskaja) jsou tyto záchodky mimo provoz. Aspoň že jsou, stojí a svědčí svou přítomností o neustálé péči magistrátu. Což je dobré!“ K tomu hned zkraje říkáme, že pokud je průměrná cena za použití záchodů v EU 0.50 EUR, částka 50 rublů pak odpovídá 0.71 EUR. Je to sice více, nikoli však 1,5krát.

Kde v Praze stojí WC 1 euro, tzn. cca 25 korun? Aneb děkujeme provozovateli SŽDC (Správci železniční dopravní cesty). Tento záchod musí být za tuto cenu možná kouzelný.

Reportéra Sputniku zaujalo oněch 50 rublů. Podíváme-li se na převodník měn, pak se 50 rublů rovná v těchto dnech zhruba 18 korunám a pár haléřům. (Komentář uživatele Facebooku je ze 14. 7. 2019, pozn.) Čech by si mohl možná položit otázku, zda v Praze existuje veřejný záchod, kde by vás jeho použití stálo 18 korun. Odpověď zní – ano. V Praze máme i takové záchody pro veřejnost, byť jsou výjimkou. Pokud využijete služeb takové toalety na Hlavním vlakovém nádraží v Praze, necháte zde korun dokonce celých dvacet (20 CZK = cca 55 RUB).

© Foto : Facebook Obrázek 1. Moskevská veřejná WC

Tento veřejný záchod se trochu vymyká tím, že je v samotném centru Prahy, ale pořád je to veřejný záchod, jehož využívají i cestující metra, jelikož pod „Hlavním nádražím“ je stejnojmenná stanice metra „červené“ linky C. Toto WC proto využije určitě pěkná řádka cestujících. Pikantní je, že chcete-li platit eurem, bude vás toto WC stát 1 euro! Což je v tomto případě jednou tolik, než je průměr v EU.

© Sputnik / Vladimír Franta Obrázek 2. Cena za WC v Praze na Hl. nádraží

Dotyčné WC má povětšinou ukrajinsky hovořící obsluhu a za tu „dvacku“ vypadá docela čistě. Dost často zde chybí odpadkové sáčky pod linkou s umyvadly, proto musíte další koše občas hledat, pokud potřebujete něco vyhodit. Někdy chybí tekuté mýdlo. Záchod je hlídán turniketem, takže pokud nehodíte dvacetikorunovou minci do stroje, na záchod se bez atletického přeskoku přes překážku nedostanete. Záchod je na české poměry nadstandardní, mohl by mít ale lepší údržbu.

© Sputnik / Vladimír Franta Obr. 3: Kde v Praze stojí veřejná kabinka WC kabinka + sedátko + ekopapír 0,40 EUR, tedy 40 centů?

Pokud vás tlačí potřeba už v poslední zatáčce a musíte si dojít „na velkou“ a pokud použijete veřejné WC ve stanici metra Hradčanská, zaplatíte 8 korun (Kč neboli CZK), v eurech to dělá 40 centů. V Moskvě byste museli přihodit ještě cca 30 centů navíc k těm čtyřiceti. Další z ruských diskutujících na tomtéž vláknu, které jsme citovali v úvodu, rovněž mající zkušenosti s Prahou, tvrdí, že WC v metru Prahy jsou srovnatelná s těmi, o nichž hovoří náš obyvatel Moskvy, jehož kritiku „přemrštěných“ 50 rublů jsme si vzali jako motivaci pro sepsání tohoto článku. Předběžný závěr: pokud budě někdo mít potřebu „jít na malou“ na stanici metra Hradčanská, zaplatí zde za pisoár pět korun (0,30 EUR). Na Smíchovském nádraží vás kabinka bude stát „jen“ 10 Kč, pisoár „jen“ 5 Kč, použití umyvadla 5 Kč (CZK). Na Smíchovském nádraží, pokud si autor článku pamatuje, ještě než zavedly mušle, byl obyčejný žlab, kdy pánové evakuovali své močové měchýře proti stěně, která byla neustále splachována. Prosíme čtenáře, čistě pro zajímavost, kdyby věděli, zda v Praze zůstala takováto řešení, o informaci. Portál praguecityline.cz http://www.praguecityline.cz/sluzby-v-praze/verejne-toalety-wc-v-praze poskytuje možnost srovnání cen. Z komparace vyplývá, že za vchod do většiny veřejných záchodků dáte v Praze 10 Kč., což je asi 28 rublů.

© Sputnik / Vladimír Franta Obr. 4: Veřejný záchod, který nalezneme na I. P. Pavlova v Praze

A jaké jsou ceny v EU? Např. ve finských městech podle webu utratíte za veřejná WC 50 centů (0,50 EUR), tzn. nějakých 12 korun či 35 rublů. Nicméně uživatelka E. říká, že v Helsinkách můžete za záchod utratit od 20 centů do 1 eura. Ono 1 euro by odpovídalo praxi našeho Hlavního nádraží. Na tomto vláknu řecký uživatel tvrdí, že v Řecku je lépe se veřejným záchodkům vyhnout a raději si posloužit v kavárně. Ruskému pisateli z FB, ke kterému se neustále vracíme, na jeho vlastním FB vláknu jiní komentátoři namítali, že i v Moskvě, jakož třeba i v Praze či Helsinkách existují municipální WC zdarma. Takový záchod v Praze najdete třeba v Národním domě na Vinohradech; pakliže zdejší WC použijete, byť jinak nemáte v tomto kulturním domě co na práci, nikdo nebude proti tomu protestovat. Použití WC v kavárnách, restauracích a hospodách či nákupních centrech je asi všude na světě optimální řešení.

Ptáme se jednoho z Pražanů, co si myslí o podivné WC budce před Smíchovským nádražím

Reportér Sputniku zaznamenal nezamčenou plastovou budku WC na Smíchovském nádraží hned u tramvajové zastávky. Přinášíme krátké video. Provozovatelem je Dopravní podnik. Toto WC je zdarma. Zatím nevíme, zda někdo odnesl zámek a zda není toto WC primárně určeno pro řidiče tramvají. Pokud by to mělo být řádné veřejné WC a zdarma, pak se nabízí otázka, jak to přijde, že v kamenném WC kousek dál (ve vestibulu vlakového nádraží), dáte za urinaci (lidově řečeno za vyčůrání) „búra“. Za nádražní WC v Anglii po vás budou chtít třeba i 30-50 penny (viz Victoria Station), to by se rovnalo 8-14 korunám.

Závěrem: Reportér Sputniku nedávno navštívil veřejné WC na letišti v italském Miláně. Za využití takového místa by měli naopak zaplatit vám. Jinak je dle autora tohoto článku hotovou pohromou, jsou-li někde instalovány samosplachovací mušle. Tyto záchody nepříjemně zapáchají. Je s podivem, že takovéto byly instalovány v budově Českého rozhlasu (ČRo). Naštěstí nejsou určeny veřejnosti.

Starý typ WC na nádraží v Berouně

