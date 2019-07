Vyhoštění, roční podmínky a peněžité tresty. Jak byli potrestáni vandalové za graffiti na Karlově mostě

Obvodní soud pro Prahu 1 dnes rozhodl, že dvojice německých turistů ve věku 23 a 30 let bude vyhoštěna z území České republiky na dobu pěti let. Zemi musí opustit do páteční půlnoci. Zároveň cizinci dostali peněžité tresty 100 000 korun a navíc musí uhradit škodu 40 000 korun. Státní zástupce se vzdal práva na odpor, a proto je rozhodnutí soudu pravomocné.

Podle soudkyně Pavly Hájkové cizinci vinu přiznali a jeden z nich uvedl, že si neuvědomoval významnost památky. Soudkyně dodala, že oba muži byli pod vlivem alkoholu a svého činu litují.

V pondělí večer pražští policisté zadrželi dva mladé cizince, kteří posprejovali pilíř Karlova mostu mezi Kampou a ulicí U Lužického semináře na Malé Straně. Jejich graffiti obsahovalo symboly 5 a převracené kříže, bylo přes pět metrů dlouhé a dva metry vysoké. Mužům hrozily až tři roky vězení.

V červenci v Praze také došlo k poškození památníku na Hlavním nádraží, nazvaného Rozloučení a věnovaného rodičům Wintonových dětí. Dílo je dva roky staré a je věnované rodičům dětí, které během 2. světové války zachránil Nicholas Winton. Nyní probíhá vyšetřování a pátrání po pachateli, který se dopustil trestného činu poškozování cizí věci.

Kromě toho bylo během posledního půl roku v Praze zaznamenánona pamětní obelisk na počest Rudoarmějců, kteří v roce 1945 osvobodili město. Například letos v noci na 2. dubna byly zneuctěny hroby sovětských vojáků na Olšanských hřbitovech. Situace velmi znepokojuje ruskou vládu.

Co pohání vandala a jak se vysvětluje jeho psychologie? V dubnu se v rozhovoru pro Sputnik vyjádřil k této věci pražský politolog Jan Miklas. V rozhovoru odborník tvrdí, že tady ani tak nejde o dětskou nemoc nezralé společnosti, ale vidí tu globální geopolitický problém a vliv jiných zemí.