Babiš: Jednání o ministrovi kultury se může protáhnout až do podzimu

Jednání o jmenování Michala Šmardy ministrem kultury se může protáhnout až do podzimu, jestli tato situace nebude vyřešena na schůzce s prezidentem Milošem Zemanem 24. července. To sdělil český premiér Andrej Babiš během návštěvy Jihočeského kraje.

„Od prvního srpna má celá vláda dovolenou, to znamená, že většina ministrů je mimo Českou republiku, já taky. Takže pokud by se to řešení nenašlo, pravděpodobně budeme pokračovat po prázdninách,“ uvedl Babiš.

Místopředseda ČSSD Michal Šmarda však předtím poznamenal, že pokud nebude do vládní dovolené situace vyřešená, očekává, že šéf sociálních demokratů Jan Hamáček vyzve ministry ČSSD k podání demise.

Miloš Zeman po dlouhých měsících váhání a odmítání 12. července oznámil, že nakonec vyhoví ČSSD a odvolá ministra kultury Antonína Staňka. Prezident by tak měl odvolat ministra k 31. červenci 2019. I když v dané věci Zeman konečně souhlasil, o jmenování Michala Šmardy ministrem kultury na žádost strany neuvažuje.

Michal Šmarda prohlásil, že by předsednictvo mohlo šéfa strany vybavit silným mandátem. Hamáček by tak získal pravomoc přijmout jakékoliv rozhodnutí o budoucnosti ČSSD, včetně odchodu z vlády. O možných demisích ministrů by pak mohl sám rozhodnout.

V případě, že jednání o výměně ministra selžou, může Hamáček vypovědět ANO koaliční smlouvu.

ČSSD dle informací stále trvá na tom, aby se ministrem kultury stal Michal Šmarda. Svůj názor strana nezměnila ani po pondělním jednání předsednictva.

Dříve Zeman médiím sdělil, že silně pochybuje o tom, že se Michal Šmarda stane ministrem. Podle něj by se lépe prosadil jako volební manažer ČSSD pro krajské volby v roce 2020 než jako ministr kultury.

Kromě výměny ministra kultury si sociální demokraté podmiňovali své setrvání ve vládě i volbou zástupce do Rady České tiskové kanceláře, také ostře vystupovali proti jmenování kandidáta hnutí SPD Michala Semína, kterého dříve podporovalo hnutí ANO. Později předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek prohlásil, že poslanci ANO za něj hlasovat již nehodlají.