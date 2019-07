Odstraňování škod, které napáchali němečtí turisté na Karlově mostě, by mohlo trvat až 14 dnů

Dva mladí cizinci v pondělí večer posprejovali pilíř Karlova mostu mezi Kampou a ulicí U Lužického semináře na Malé Straně. Odstranění následků tohoto incidentu by ale dle odhadů mohlo trvat až dva týdny. Musí se totiž postupovat velmi opatrně.

Hlavní město zatím odhaduje, že by se způsobené škody mohly pohybovat až v hodnotě čtyřicet tisíc korun.

Složitý proces odstraňování následků

K věci se vyjádřil takéJan Mjartan. Ten se domnívá, že bude těžké odstranit zejména modrou část obrazce.

„Tady není důležitý ani ten rozměr, ale intenzita znečištění. Černá půjde líp, tyrkysová nebo zelenomodrá barva možná odolá více,“ obává se odborník.

Uvádí se, že graffiti, které pachatelé nasprejovali na pražskou památku, by měl restaurátor začít odstraňovat nejpozději začátkem příštího týdne. Při jeho odstraňování však musí postupovat velmi opatrně a je zapotřebí, aby zvolil takovou metodu, která neponičí kámen. To je důvodem toho, že by práce mohly trvat déle.

„První operace, která zde nastane, bude preventivní zvlhčení zdi vodou. Potřebujeme, aby porezní systém tohoto měkkého kamene byl vyplněný vodou,“ vysvětlil Mjartan.

V případě, že by kámen zůstal suchý, mohlo by dojít k dalšímu znečištění stěny, jelikož stékající barva by se na něm zachytávala.

Poničení Karlova mostu

V pondělí večer pražští policisté zadrželi dva mladé cizince, kteří posprejovali pilíř Karlova mostu mezi Kampou a ulicí U Lužického semináře na Malé Straně. Jejich graffiti obsahovalo symboly 5 a převracené kříže, bylo přes pět metrů dlouhé a dva metry vysoké. Mužům hrozily až tři roky vězení.

Pražskou kulturní památku posprejovali vandalové ve věku 23 a 30 let. Ty ještě před desátou hodinou večer dopadli strážnici. Na místo okamžitě vyjeli, kteří zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci.

Danou věcí se v pondělí zabýval i pražský soud. Ten rozhodl tak, že si vandalové vysloužili roční podmínky, vyhoštění a peněžité tresty.

Verdikt Obvodního soudu pro Prahu 1 zněl tak, že dvojice německých turistů bude vyhoštěna z území České republiky na dobu pěti let. Zemi musí opustit do páteční půlnoci. Zároveň cizinci dostali peněžité tresty 100 000 Kč, a navíc musí uhradit škodu ve výši 40 000 korun. Státní zástupce se vzdal práva na odpor, a proto je rozhodnutí soudu pravomocné.

Podle soudkyně Pavly Hájkové cizinci vinu přiznali a jeden z nich uvedl, že si neuvědomoval významnost památky. Soudkyně dodala, že oba muži byli pod vlivem alkoholu a svého činu litují.