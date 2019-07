Strýcová po wimbledonském úspěchu uspořádala divokou oslavu

Česká tenistka se tak stala světovou jedničkou v deblovém žebříčku WTA, jako sedmá Češka v pořadí. Není tedy divu, že si nyní užívá povítězné euforie. Po daném úspěchu Barbora Strýcová poskytla mnoho rozhovorů, ve kterých přiznává, že teď skutečně „létá v oblacích“ a prožívá nepopsatelné emoce.

„Přijde mi to pořád jako nereálná záležitost. A zároveň je to úžasné. Neexistují slova, kterými bych to uměla popsat. Celé dva týdny byly jako pohádka. Do konce života na ně nezapomenu,“ řekla.

Poté k tomu, co nyní zažívá, ještě dodala: „Nemůžu usnout, ale i tak jsem plná energie. Než to tělo vstřebá, asi to chvilku potrvá.“

Посмотреть эту публикацию в Instagram What a night !! 📸 @benediktrenc Публикация от Barbora Strycova🐝 (@barborastrycova) 17 Июл 2019 в 11:16 PDT

Po splnění všech povinností se Barbora mohla věnovat zábavě a uspořádala opravdu nezapomenutelný večírek pro své kamarády. Když odpovídala novinářům na dotazy o tom, jak bude slavit vítězství, uvedla, že oslava „bude stejně velká, jak velký byl wimbledonský úspěch“.

I když Strýcová chtěla, aby dané oslavy proběhly v utajení, nakonec se jí nepodařilo skrýt před reportéry. Pro svou party si vybrala luxusní kavárnu Café-Caféve v centru Prahy. Daný podnik má však velká okna, přes které zvědaví diváci nakukovali, jak probíhá bláznivé veselí.

Tenisová šampionka tancovala celou noc a kavárna se doslova otřásala v základech. „Jedeme, na plný pecky!“ pobízela kamarády, mezi nimiž byla i těhotná tenistka Andrea Hlaváčková a přítel Strýcové Petr Matějček.

Za zlatý hřeb večírku lze považovat striptýz, který Strýcová předvedla. Tenistka odhodila triko a zůstala jen v černé podprsence! „Jeď, Baru, jeď!“ tleskali jí všichni. Pak jí donesli dort s hořícími prskavkami, který dotyčný společně se svým miláčkem sfoukla a pokračovala dál v oslavě.

O půl druhé ráno se všichni vydali do ulic a odjeli do různých klubů v Praze. „Jde se pařit dál!“ křičela Strýcová.