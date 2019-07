Verešová se podělila o fotku v neobvyklých plavkách. Co se stalo s jejím odvážným stylem?

I když je této krásce již skoro 40 let, pořád vypadá úžasně. Je štíhlá, má výjimečně dlouhé nohy a také vypracované tělo. Zdá se tak, že každičká část jejího těla je zkrátka dokonalá. Velkým plusem je i to, že Verešová nemá skoro žádné vrásky. Příroda k ní už asi nemohla být štědřejší. A postavu by jí mohla závidět kdejaká dvacítka!

Verešová má, mimo jiné, báječný život. Obléká značkové šaty a účastní se módních přehlídek, navštěvuje různé večírky. To ale není vše. Pochlubit se může i úspěchy svých dětí, také sportuje a hodně cestuje. Jen za poslední rok navštívila Itálii, Maledivy, Chorvatsko či Dubaj. Na každé své zahraniční cestě si však pořídila velké množství fotek, o které se podělila s fanoušky na sociální síti. Její sledující ale mají největší zájem o její polonahé fotky v plavkách. Právě takové snímky si totiž vždy vyslouží nejvíce lajků.

Není tedy divu, že se modelka před ostatními nestydí ukázat svou krásu. Na Instagramu zveřejňuje hodně fotek v plavkách, které zakrývají jenom malou část jejího krásného těla.

I když ráda nosí bikiny, dnes zveřejnila poněkud zvláštní fotografii. Na ní je totiž zachycena v neobvykle velkém spodním díle plavek, které jí zakrývají téměř celé bříško.

Uživatelé sítě okamžitě začali fotografii komentovat. A lze říci, že se lidé při komentování snímku rozdělili na dva tábory. Zatímco jedné skupině se takové plavky velice líbily, jiní její puritánství příliš neocenili.

„Ty plavky jsou best,“ píše jeden z uživatelů. Další komentující Verešové vzkázali, že je „nádherná bohyně“ a že je „velice krásná“. K pozitivním komentářům se připojili i další:

„S takovým dokonalým tělem vypadáš v každých plavkách perfektně.“

Jiným se však tento módní výstřelek příliš nezamlouval. „Dokonalé tělo, ale ty plavky jsou příšerné,“ stojí v jednom z komentářů.

„Nepochopím tuto módu. Katastrofální plavky,“ hořekuje další uživatel a přidávají se k němu i další: „Trošku jako babiččiny podvlékačky, ale vy jste krásná jako vždy.“

Andrea Verešová získala v roce 1999 titul Miss Slovensko. Popularitu si vysloužila hlavně díky vztahu s českým hokejistou Jaromírem Jágrem. Studovala práva na Právnické fakultě Karlovy univerzity a studium dokončila na Západočeské univerzitě v Plzni. V roce 2007 se provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš.