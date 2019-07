Českou hereckou scénu zasáhla smutná událost: Zemřela skvělá herečka Alena Karešová

I když příjmení této herečky mnohým nejspíše moc neřekne, její tvář a hlas si pamatuje snad každý. Za její nejslavnější roli by se dalo považovat ztvárnění postavy fyzikářky z filmu Bota jménem Melichar.

Diváci ji mohou znát také jako Pláničkovou z komedie Slunce, seno, jahody či jako laskavou vypravěčku v seriálech Arabela a Létající Čestmír. Mimo jiné se objevila ve snímcích Trhák, Sestřičky, Jak básníkům chutná život či v seriálech Malý pitaval z velkého města, My všichni školou povinní nebo Dynastie Nováků.

„Měl jsem ji hrozně rád. Naposledy jsme spolu mluvili po Velikonocích. Říkala mi, že už ji nebaví život. Nikoho neměla, tělo chátralo, špatně se jí chodilo, stěžovala si, že uklouzla cestou do jídelny, kam chodila na oběd. O její smrti mě informovala její poslední žijící kamarádka," vyjádřil se ke smrti herečky Troška.

Tuto smutnou událost okomentoval také režisér Zdeněk Zelenka, který ji dal roli ve filmu Nesmrtelná teta.

„Vychovala celé generace režisérů," uvedl.

Byla sama a byla zatrpklá

CC BY 3.0 / Ivo Hercik / Doc. Ing. František Čuba, CSc. Zemřel bývalý poradce prezidenta František Čuba se netajila tím, že v posledních dekádách života se na ni všichni vykašlali. Neskrývala také jakousi trpkost.

„Patřím do šuplíku odložených hereček. Herec je bohužel pouhá námezdní síla. Ano, jsem zatrpklá. Když si uvědomím, jaké dnes máme herce, kteří jsou sice in, ale jsou to jen tváře a nikoli herci, tak je to k pláči! „Pepíček Bek mi tehdy řekl: Bylas náramná v tom Zemanovi, počkej, teprve teď ti začne kariéra! No, a nezačalo nic...," uvedla ve svém posledním rozhovoru, který poskytla v roce 2017 deníku Aha!.

Nejen herečka…

Karešová se v posledních letech se stáhla do ústraní. I když vystudovala divadelní herectví, v divadle se téměř neobjevovala. I když si tato herečka zahrála ve skvělých a oblíbených filmech, měla pocit, že jí filmaři pozornost nevěnují. Stála si tedy za tím, že jí nikdy nedali výraznou šanci.

Poslední snímky natočila v 90. letech. Mimo jiné se také věnovala výuce na filmové fakultě, kde budoucí tvůrce učila, jak pracovat s herci. Je autorkou skript s názvem Kultura řeči.