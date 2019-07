Babiš o ČSSD: Permanentně mě kritizují a nemají ve svém DNA šetření, z vlády ale neodejdou

Hned v úvodu se Babiš vyjádřil k dlouho probíranému odchodu ČSSD z vlády. Uvedl, že vláda ANO a ČSSD funguje, a tak daná strana rozhodně není na odchodu.

„Teď jsme si připomněli první rok od získání důvěry ve sněmovně, udělali jsme bilanci našich 657 úkolů, z toho jsme splnili 148,“ řekl.

Výměna ministra kultury

Podle premiéra tak českáplní to, co lidem slíbila. „Rekordně zvyšujeme důchody, rodičovský příspěvek, mzdy, bojujeme proti suchu, vracíme vodu do krajiny. (…) Stanovili jsme postup ohledně dostavby jaderných bloků, vyřešili jsme lithium,“ doplnil.

V souvislosti s tím okomentoval i výměnu ministra kultury a postoj prezidenta Česka k této věci.

„V situaci, kdy má pan prezident jiný názor na výměnu ministra kultury než ČSSD, se chovám velice vstřícně a striktně postupuji podle koaliční smlouvy. Návrh na jmenování pana Šmardy jsem odeslal na Hrad už 31. května, s panem Hamáčkem komunikuji, píšeme si, udělal jsem nestandardní krok, když jsem na jeho žádost přišel na zasedání předsednictva ČSSD,“ uvedl.

Tím měl Babiš na mysli, že se zúčastnil jednání předsednictva ČSSD v Lidovém domě. Tento krok z jeho strany tak nejspíše sehrál důležitou roli v rozhodování členů sociálních demokratů, zda setrvat ve vládě. A to i přesto, že, jak sám uvádí, jim nic nedoporučoval ani nenavrhoval.

Babiš o postoji ČR ke snaze EU zlepšit klima: Musíme postupovat obezřetně. Nemůžeme ohrozit naši ekonomiku a průmysl https://t.co/1oHjmmAkBh pic.twitter.com/zrdal2Z2Ea — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 17. července 2019

„Jen jsem konstatoval, že naše vláda je úspěšná, i když máme na některé věci jiné názory. ČSSD nemá ve své DNA šetření, snižování daní, efektivní stát,“ prozradil.

Prozradil také, že komunikace s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem se však diametrálně liší od komunikace s tehdejším šéfem Bohuslavem Sobotkou.

„S ním (Sobotkou, pozn. red.) jsme si za tři a půl roku vyměnili dvě SMS. Každý z nás poslal jednu. Jana Hamáčka jsem ale hned po nástupu vlády vzal na zasedání NATO, představil jsem ho jiným státníkům. Jsme v kontaktu velice často a všichni také dobře vědí, že jsem přísnější na ministry za hnutí ANO než za ČSSD. K nim si některé věci nedovolím,“ míní Babiš.

Babiš o jmenování Šmardy na post ministra a Zemanově reakci

Co se týče dané koalice, uvedl, že bývá dostatečně kritizována. Ke kritice členů ČSSD se vyjádřil následovně: „Pokud by se chtěli připojit k programu Antibabiš, byla by to jejich věc. Jednou se ale členové ČSSD v rámci referenda rozhodli, že jdou do vlády, tak by u toho měli setrvat. I my musíme dělat programové kompromisy.“

V rozhovoru zazněl z dotaz, proč Babiš s Janem Hamáčkem předem neprobral skutečnost, že Michal Šmarda, jak sám přiznal, s kulturou neměl nikdy co do činění. Babiš, který je zodpovědný za vládu, prohlásil, že jej to ani nenapadlo.

„Respektoval jsem právo ČSSD na nominaci ministra a návrh jsem automaticky odeslal na Hrad,“ vysvětlil svůj postup.

Zároveň se ale vyjádřil k podání kompetenční žaloby na českého prezidenta, které kvůli dané věci navrhovalo ČSSD. Babiš je totiž jediný, kdo ji mohl podat.

Hamáček: Prezident je připraven ke dni 31.7. vyhovět žádosti premiéra o odvolání ministra kultury Antonína Staňkahttps://t.co/YGGtxNaGaT pic.twitter.com/CtOJcNq9RA — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 12. července 2019

„Nikdy jsem ale neuvažoval o podání kompetenční žaloby na prezidenta Zemana. Nic by nevyřešila a je to nesmysl. Snažím se věci řešit kompromisem a dohodou. Všichni čeští prezidenti měli k určitým ministerským návrhům připomínky. Věřím, že se to vyřeší na základě komunikace a domluvy,“ dodal optimisticky.

I přes to ale někteří, včetně předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského, tvrdili, že Miloš Zeman nejedná v souladu s ústavním pořádkem. Dle Ústavy ČR totiž hlava státu musí vyhovět premiérovu návrhu na odvolání a jmenování člena vlády „bez zbytečného odkladu“.

„Nesouhlasím s tím, že je pan prezident nečinný, definitivní stanovisko neřekl, má právo se vyjádřit k osobám odvolávaného i navrženého kandidáta, to dělali i jeho předchůdci,“ argumentoval Babiš.

Premiér také uvedl, že se nemyslí, že by se již 1. srpna stalMichal Šmarda. „To se určitě nestane, protože jsou vládní prázdniny. Všichni ministři jedou na dovolenou a já také,“ řekl.

Na otázku, co se stane, když Zeman nesplní přání ČSSD týkající se jmenování Šmardy, uvedl, že neví, co se bude dít. „Jestli to nastane, uvidíme. (…) Nechci spekulovat, uvidíme, jestli pan prezident změní názor,“ řekl neutrálně. K věci ještě dodal, že „pan prezident udělal vstřícný krok, ustoupil, protože minulý čtvrtek mi řekl, že odvolá ministra Staňka“. Stejně tak si myslí, že ministr ČSSD nepodají demisi.

A co se stane, když ČSSD odejde z vlády? Bude chtít Babiš předčasné volby nebo jen vládu doplní?

„Nikdo si nepřeje předčasné volby, lidé chtějí klid, je léto, těší se na dovolenou. Nevidím důvod, proč by ČSSD měla z vlády odejít. Fakt si myslím, že se sociální demokracie zachránila tím, že do ní vstoupila,“ řekl.

V rozhovoru se ale vyjádřil také k auditu Evropské komise, ke střetu zájmů, ze kterého je obviňován, nebo ke kauze Čapí hnízdo. Promluvil i o EU, snížení emisí skleníkových plynů a mnohém dalším.