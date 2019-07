Zpráva o hazardním hraní v ČR: Češi loni za hazard utratili 249,5 miliardy Kč. Potíže s hraním může mít až 164 000 lidí

Podle Výroční zprávy o hazardním hraní v ČR za rok 2018 by u nás mohlo mít problémy s hraním hazardních her a se závislostí na něm až 164 000 lidí starších patnácti let. I když v posledních letech tato čísla klesají, situace stále není uspokojivá, jelikož Češi loni za hazard utratili celkem 249,5 miliardy Kč a prohráli 31,3 miliardy.