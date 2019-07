FORUM 24 vysvětluje, proč musí demokraticky založení Češi zrušit přímé volby prezidenta

Šéfredaktor portálu P. Šafr ve svém článku píše o tom, že zrušení přímé volby prezidenta v rámci širších reforem by mohlo vést k silnější a modernější společnosti v České republice.

Autor článku naznačuje, že hlavním problémem je institut přímé volby prezidenta, který „vychýlil ústavní systém z čisté parlamentní republiky směrem k poloprezidentskému systému.“ Dle portálu totiž přímá volba prezidenta těžce poškodila význam parlamentních voleb a vtiskla prezidentské funkci pozměněné chápání jejího mandátu. Vysvětluje to tak, že kandidáti museli v kampani formulovat programové body. Šafr píše, že je logika kampaně vedla až k tomu, že formulovali takové programové cíle, které by v předcházejícím ústavním pořádku náležely do parlamentních voleb, protože se týkají vlády. Prezidentští kandidáti tedy nabízeli v podstatě vládní program a voliči od nich naplňování vládního programu začali očekávat.

„Smyslem návratu k parlamentní volbě prezidenta by mělo být to, abychom znovu vtiskli zásadní a nezpochybnitelný význam parlamentním volbám a parlamentnímu duchu republiky,“ píše.

Pokud ústava s mandátem přímé volby vůbec nepočítá, jde o systémový problém, kdy je prezident skutečným pánem nad exekutivou a oslabuje parlament. Autor jako příklad uvádí volby v Německu, kde prezidenta volí obě komory spolkového parlamentu:

„Představme si ideální kompetenční provedení úřadu prezidenta, který dokáže nevtíravým způsobem symbolizovat stát. Když už musí taková role vůbec ve státě být, tak ideálním vyjádřením prezidentské role je německý prezident, který stojí zcela mimo výkonnou moc a do ničeho vážného se neplete. Přesto může mít na veřejnost silný stabilizační a konstruktivní vliv, jaký měl kupříkladu Joachim Gauck. A když se v této funkci ocitne nějaký šíbr, tak se koneckonců nic tak strašného neděje,“ píše.

Naše ústava by dle autora měla být doplněna o lhůty a výslovné omezení prezidentského zasahování do vládních věcí, stejně jako o výslovné omezení exekutivních pravomocí vlády bez důvěry. A proti módnímu a populistickému volání po přímé demokracii je třeba naopak všude utužit zastupitelský princip, protože garantuje mnohem více svobody a zároveň umožňuje vyšší racionalitu diskuzí o veřejných věcech, tvrdí Šafr.

„Zrušení přímé volby prezidenta je dobrá myšlenka, ale měla by zapadat do širšího rámce reforem, jež povedou k silnější a modernější společnosti,“ uzavírá věc.

ODS chce zrušit přímou volbu prezidenta

Předseda ODS Petr Fiala nedávno prohlásil, že přímá volba prezidenta neměla být nikdy zavedena. Česká republika totiž podle jeho názoru kvůli chování prezidenta Miloše Zemana ztrácí parlamentní charakter.

„Přímá volba prezidenta vedla pouze k tomu, že prezident má pocit, že porušování Ústavy je dovoleno, neboť získal přes polovinu hlasů voličů a má tedy jakýsi silný mandát k čemukoli. To ale není pravda: pravomoci prezidenta zůstaly stejné a stejně tak i jeho povinnosti včetně respektu k Ústavě a její tradici. Co se ale bohužel změnilo, je způsob zacházení s Ústavou a její interpretace prezidentem,“ prohlásil Fiala.

Změnilo se podle jeho slov to, jakým způsobem s Ústavou ČR prezident zachází. „Co se ale bohužel změnilo, je způsob zacházení s ústavou a její interpretace prezidentem. Je proto nutné tohoto nebezpečného protiparlamentního džina svévole vrátit zpět do láhve, je třeba vymyslet taková pravidla, aby každý musel dodržovat ústavu a aby za její nedodržování mohl být přiměřeně sankcionován. A je třeba zahájit diskusi o návratu k naší dobré ústavní tradici, totiž volbě prezidenta Parlamentem České republiky,“ uvedl Petr Fiala.

Babiš: Slyšet tohle od profesora politologie je pro mě šokující

Fialova slova o zrušení přímé volby prezidenta zapůsobila rozruch. Zareagoval na ně i premiér Andrej Babiš. Ten se ostře pustil do předsedy strany a vystudovanému profesorovi politologie doporučil, aby okamžitě vrátil diplom.

„Pan předseda Fiala by měl asi vrátit diplom. Slyšet tohle od profesora politologie je pro mě šokující. To chce opravdu zrušit volby s nejvyšší účastí jen proto, že se mu momentálně nelíbí, koho si lidi vybrali?“ řekl ve svém komentáři premiér.

Babiš poznamenal, že takovou situaci vůbec nechápe.

„To chce opravdu sebrat občanům jejich právo na výběr prezidenta a volá po tom, aby zase probíhaly nedůstojné tahanice a handly v Parlamentu? Já to nechápu,“ pokračoval Babiš.

Mimo jiné předseda vlády poukázal také na častou změnu názorů ODS.

„Bohužel ODS často mění názory, jak se jim to zrovna hodí. Je to špatný návrh a hnutí ANO ho určitě nepodpoří. My naopak chceme přímou volbu i pro starosty,“ uvedl premiér na závěr.