Robejšek prozradil, proč opozice volá po zrušení přímé volby prezidenta

„Všechny demokracie mají problém s tím, že se vládnoucí třída stará více o své vlastní zájmy než o zájmy většiny společnosti,“ prohlásil Robejšek s tím, že před více než 100 lety Robert Michels ukázal, že i demokratickými principy zvolení politici mají tendenci ke zneužívání moci. Podle názoru politologa jsou zájmy většiny systematicky přehlíženy ve prospěch elitářských mocenských skupin.

„Proto je třeba být vděčný za každý prvek přímé demokracie. Politici se však o moc dělit nechtějí a snaží se stále moderní společnost uřídit rostoucím množstvím stále detailnějších a přísnějších pravidel,“ myslí si politolog.

Podle jeho názoru tedy jako společnost směřujeme k technokratické diktatuře, kdy politici zapomínají na to, že mají sloužit občanům.

„Profesionální politici ‚zapomínají‘, že mají sloužit společnosti, a soustřeďují se převážně na obsloužení jejich vlastní voličské klientely, spřízněných lobbistů a sponzorů,“ dodal s tím, že hromadění moci je smysl života profesionálního politika. Je proto logické, že si prezidenta chtějí vybírat sami. Argumenty politiků pro tento krok jsou ale slabé a průhledné, říká.

V této souvislosti Robejšek cituje slova Marka Bendy, který varoval před zachováním přímé volby prezidenta, neboť v takovém případě „další prezident nebude lepší“. Robejšek se táže, co vlastně znamená slovo „lepší“.

„Zeman už neprohraje a může všechno, to mě děsí,“ prohlásil Benda. Politolog říká, že takto mluví člověk, jenž se bojí, že se mu nepodaří provést své politické úmysly. Robejška v této souvislosti spíše děsí prezident volený několika stovkami profesionálních politiků, neboť ti budou v takovém případě hlasovat za kandidáta, který jim při jejich vládnutí nebude překážet.

„Neochočený prezident je nutně potřeba, protože demokracie se vyvíjí k diktatuře funkcionářů, k technokratické totalitě. Nejde o jeho názory, o dobré způsoby nebo jeho vlastní zájmy. Hlavní je existence dvou mocenských center v naší politice. Je to naděje pro lidi, kteří nechtějí mít s politikou nic společného, ale nechtějí ani to, aby se jim politika stále více montovala do života,“ myslí si politolog.

Podle jeho názoru je potřeba mít na mysli záchranu demokracie před politickými stranami, které spolu jen naoko soutěží, ale po volbách se vždy dohodnou. Je prý také nutné zachovávat co nejvíce možností pro občany, aby se mohli bránit sebestředné vládnoucí elitě.

„Nemyslete na současného prezidenta, nemyslete ani na Andreje Babiše. Myslete na to, že politické strany jsou jen naoko v zásadním rozporu. Vždycky se spolu dohodnou na tom, že raději společně vládnou nad lidmi než s lidmi, jde o záchranu demokracie,“ uzavřel.

Debata o zrušení přímé volby prezidenta

Několik osobností české politické scény v posledních dnech otevřelo téma přímé volby hlavy státu a její vhodnosti. Začali spekulovat o jednání o možném návratu k nepřímé volbě na společné schůzi obou komor parlamentu, jako tomu bylo v minulosti. Jako jeden z důvodů uvádění vystupování úřadujícího prezidenta Miloše Zemana.