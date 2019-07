Okamura si postěžoval na ceny a kvalitu potravin. Brusel a polistopadové vlády zničily české zemědělství, tvrdí

Zemědělská a potravinová soběstačnost státu se zhoršila po vstupu do EU, tvrdí Tomio Okamura ve svém sobotním příspěvku na sociální síti. S odkazem na slova odborníka poukázal také na opakované zvyšování cen na potraviny, k němuž došlo i letos v červnu.

Předseda SPD Tomio Okamura je přesvědčen o tom, že Evropská unie a nekompetentní polistopadové vlády zničily české zemědělství.

„Za současné nekvalitní potraviny, které zde konzumujeme, můžeme poděkovat Bruselu! Čeští zemědělci totiž nebyli schopni konkurovat zemědělcům z EU, když ti dostávali mnohem větší dotace,“ uvedl politik.

Česká republika dováží vepřové i kuřecí maso, ale i vejce a další zemědělské produkty. Soběstačnost země ve výrobě vepřového masa se pohybuje mezi 36 až 38 procenty, u drůbežího je to 55 procent, u vajíček 60 procent a u mléka kolem 85 procent. Politik přitom poukazuje na to, že Česká republika před vstupem do EU byla zemědělsky soběstačná.

„V roce 1990 bylo v ČR pět milionů prasat a nyní jich je necelých 1,6 milionu! U skotu je pokles z 3,5 milionu na 1,4 milionu. Čili nám sem pak dováží nemocné hovězí a kuřecí z EU,“ tvrdí.

Okamura dále odkazuje na ekonoma Lukáše Kovandu, který upozornil, že v zemědělství ceny meziročně stouply o 12,9 procenta, což je nejvíce za celé období od února roku 2013. Ceny žene vzhůru zejména rostlinná výroba. Například brambory byly v červnu meziročně dražší o nevídaných takřka 108 procent. Maloobchodní cena brambor je nejvyšší v historii sledování, když se jeden kilogram prodává za 27 korun.

„Potravinová soběstačnost je minulostí, vzato v celkovém finančním vyjádření jsme soběstační asi z 65 %, jestli vůbec. Brambor a ovoce dovážíme ročně kolem 25 %, zeleniny 65 %,“ poznamenal.

Řešení tohoto problému politik vidí v podpoře infrastruktury venkova, českých zemědělců a v ochraně klíčových komodit. „Zemědělská politika musí být znovu pod kontrolou našeho státu a hnutí SPD bude podporovat potravinovou soběstačnost našeho státu v nejzákladnějších komoditách, abychom byli připraveni na výživu obyvatelstva ČR pro případ války, ekonomické či migrační krize. Stejně tak budeme podporovat obnovu našeho venkova, aby tam lidé zase chtěli žít,“ uzavřel věc.

Dvojí kvalita potravin

Česko zároveň trápí i jiný problém – dvojí kvalita potravin. V červenci ministr zemědělství Miroslav Toman oznámil, že se situace řeší a že by ke změnám mohlo dojít již na začátku příštího roku. „My jsme udělali novelu zákona o potravinách, a připojili jsme k ní úplný zákaz dvojí kvality potravin. Jde o to, aby spotřebitel na první pohled viděl, co si kupuje,“ zdůraznil ministr.

Na dodržování zákazu dvojí kvality bude dohlížet Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI).

Boj proti dvojí kvalitě potravin na půdě Evropského parlamentu dlouhodobě vedla také poslankyně Olga Sehnalová spolu s eurokomisařkou Věrou Jourovou.