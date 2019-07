„Musíš být součástí ‚hlavního proudu‘, nebo nejsi nic,“ europoslanec Zahradil se pustil do Bakalových médií

Článek Ondřeje Housky, který na sociálních sítích vyvolal rozsáhlou odezvu, nese titul „ODS je v Evropě ‚jako kůl v plot‘ a může si to sama“. V něm redaktor vyčítá čtyřem europoslancům z řad občanských demokratů členství ve frakci Evropští konzervativci a reformisté (ECR). Význam této druhé nejmenší frakce se podle Housky blíží nule. Ale ani v rámci takto malé, a proto i bezvýznamné frakce, nebude role ODS příliš velká.

„Občanští demokraté jsou v Evropě malé ryby v malém rybníku. A to je škoda bez ohledu na to, jestli je někomu ODS sympatická, nebo ne,“ píše Houska. „Fakt, že čtyři europoslanci za tuto stranu do dění v Evropském parlamentu reálně téměř nebudou promlouvat, samozřejmě snižuje celkový vliv českého hlasu,“ dodává.

Tomu navíc vadí, že hlavní roli v této frakci po propadu britských konzervativců, kteří jsou jejími členy, hraje polská vládní strana Právo a spravedlnost (PiS). Po odchodu Velké Británie z Evropské unie to již bude fakticky polskou frakcí.

Zahradil zuří

Na tento článek reagoval europoslanec Jan Zahradil, který byl vedoucím kandidátem ECR v květnových volbách do Evropského parlamentu. Podle něj se jedná už o tradiční kritiku ze strany vydavatelství Economia patřící podnikateli Zdeňkovi Bakalovi.

„Pobavilo: evropská bublina vydavatelství Economia vždy čas od času převychovává ODS k většímu ‚evropanství‘,“ napsal v pátek na Twitter. „Nové je to, že se mnou je za antievropana i Alexandr Vondra,“ dodal.

Pobavilo: evropská bublina vydavatelství Economia vždy čas od času převychovává @ODScz k většímu “evropanství”. Dnes je na řadě @OndrejHouska, ostatní mezi sebou sdílí a chválí (@PetrHonzejk, @A_Prochazkova atd.). Nové je to, že se mnou už je za antiEvropana i @AlexandrVondra😂. — Jan Zahradil (@ZahradilJan) 19. července 2019

Takto reagoval nejspíše na pasáže, kde Houska obviňuje Zahradila z toho, že již dvacet let straší evropským superstrátem, který podle něj ve skutečnosti nehrozí.

„Řeči, že tu reálně hrozí jakýsi evropský superstát, jsou naprostým nesmyslem. Federalismus se dnes stal prázdnou frází. Je asi tak stejně reálnou hrozbou jako to, že se planeta Země zítra srazí se Sluncem,“ stojí v článku.

Vondru zase kritizuje za jeho výrok, ve kterém nominování Ursuly von der Leyenové do čela Evropské komise a Christine Lagardeové do čela Evropské centrální banky označil za spiknutí žen.

Vývoj v EU: Muži tak dlouho navrhovali slabé (Weber) nebo nevolitelné (Barnier, Timmermans) kandidáty na šéfa EK, až došlo ke spiknutí žen, které obsadí dvě hlavní pozice (EK, ECB). Von der Leyen je lepší než Timmermans, ale přes těch úctyhodných 7 dětí konzervativní moc není. — Alexandr Vondra (@AlexandrVondra) 2. července 2019

Jste ve špatné frakci

Proti Zahradilově kritice se ohradil i sám autor článku Ondřej Houska. Na Twitter mu napsal, že nekritizuje ODS za protievropské myšlení, ale Zahradilovy výroky o superstrátu a členství v ECR.

„Škoda, že se nepokusíte aspoň o náznak argumentu, ale vytáhnete jen fráze o bublině apod. Kdybyste článek četl, zjistil byste, že píšu, že pod P. Fialou je ideové směřování ODS celkem OK, nesmyslná je jen frakce ECR a Vaše řeči o superstrátu,“ uvedl.

Škoda, že se nepokusíte aspoň o náznak argumentu, ale vytáhnete jen fráze o bublině apod. Kdybyste článek četl, zjistil byste, že píšu, že pod P. Fialou je ideové směřování ODS celkem OK, nesmyslná je jen frakce ECR a Vaše řeči o superstátu https://t.co/Yowcc1p9ga — Ondrej Houska (@OndrejHouska) 19. července 2019

Se Zahradilovou kritikou zásadně nesouhlasil také novinář týdeníku Respekt, jenž je rovněž součástí Bakalova holdingu Economia, Ondřej Kundra. Ten upozornil na to, že jeho kolega z HN nepíše o tom, že by ODS byla protievropská strana, ale že je součástí marginální frakce v Evropském parlamentu s dalšími kontroverzními stranami. Také vyzval Zahradila, aby se zamyslel nad autorovou výzvou, aby ODS přestoupila do EPP.

„Ondřej nepíše, že jste antiEvropani, píše, že sedíte ve frakci s pelmelem podivných politiků, že jste bez vlivu a že Vy osobně roky opakujete fráze. Jukněte na ten text ještě jednou. Já bych ho, a to myslím bez ironie, bral jako inspirativní. Může Vás obohatit,“ napsal na Twitter.

Ondrej nepise, ze jste antiEvropani, pise, ze sedite ve frakci s pelmelem podivnych politiku, ze jste bez vlivu a ze Vy osobne roky opakujete fraze. Juknete na ten text jeste jednou. Ja bych ho - a to myslim bez ironie - bral jako inspirativni. Muze Vas obohatit. — Ondrej Kundra (@okundra) 19. července 2019

Zahradil na to reagoval tak, že podobné texty čte v titulech Ecnomia deset let. Na to mu v komentářích napsali, aby se zamyslel, co je příčina a co je následek.

K diskuzi se přidal i poslanec Sněmovny Jan Skopeček (ODS), který obvinil Ondřeje Housku z toho, že jeho text postrádá logiku. Připomněl totiž, že členem EPP je i maďarská Fidesz, a proto nechápe, proč by mělo vadit, že je v ECR také Právo a spravedlnost. Zahradil mu ale poradil, aby v tom žádnou logiku nehledal.

„Tahle názorová škola je jednorozměrná. Musíš být součástí „hlavního proudu“, nebo nejsi nic. A jiný názor si v HN, Respektu nebo Aktuálně prostě nepřečteš,“ uzavřel Zahradil.