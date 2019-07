„Leyenová nebyla na funkci připravena,“ míní Zdechovský. Novou šéfku ostatní donutí k reformě EU, ať už bude chtít či ne

Poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský za KDU-ČSL poskytl portálu echo24.cz obsáhlý rozhovor. V něm promluvil například o nově zvolené šéfce Evropské komise Ursule Von der Leyenové, která dle jeho názoru není ideální volbou, i když pro ni sám hlasoval. Prozradil také, jak je to nyní v europarlamentu se zastoupením zemí V4 a mnoho dalšího.

Hned v úvodu Zdechovský vysvětlil, jak se staví k nově zvolené šéfce Evropské komise. Na začátku tohoto měsíce totiž z jeho úst zazněla kritika, že se při volbě šéfa Evropské komise ustupuje od praxe spitzenkandidátů. Pak ve volbách Von der Leyenovou podpořil, ale záhy uvedl, že je výsledkem volby rozčarován.

Nyní tvrdí, že „hlasoval pro kandidátku, která pochází z německé(Křesťanskodemokratická unie pozn. red.), tedy z jeho politické rodiny“. To prý ale nevylučuje jeho postoj.

„Dlouhodobě tvrdím, že Evropská unie musí projít zásadní reformou. Kandidátka na předsedkyni Ursula Von der Leyenová nebyla na tuto funkci připravena. Můžeme to vidět z jejího vystupování a vystoupení, kde se snažila všem zalíbit. To působilo značně kontraproduktivně, protože politik by měl zůstat autentický,“ uvedl, proč není dotyčná správnou volbou.

K věci dále doplnil, že jako křesťanský demokrat a konzervativní politik nemůže najednou zastávat politiku jiných ideologií nebo odlišných politických skupin. Podotkl, že se u nás tímto způsobem chová český premiér Andrej Babiš.

Chtěl vychodit Slovensko ze Schengenu. Uhrík připomněl některé zajímavosti o nástupci Tuska v čele Evropské rady https://t.co/v0aJilHheS pic.twitter.com/A3vgJCrAKa — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 18. července 2019

„Tedy nejsem z té volby nadšený. Zejména ze způsobu jejího výběru, protože mi nepřišel zrovna transparentní a demokratický,“ dodal.

Nutná reforma Evropské unie

Jak jižpodotkl výše,dle něj potřebuje zásadní reformu, a poslanci o ni budou usilovat i pod vedením Von der Leyenové. „Ať už reformu bude chtít nebo ne, tak ji k tomu donutíme,“ tvrdí.

Podle jeho mínění tak bude spolu s ostatními „každého navrženého komisaře drtit“ a stejně tak „po něm budou chtít detailní znalosti dané problematiky“.

„Byl jsem jedním z těch, kteří jsme paní předsedkyni Von der Leyenové vyslali jasný signál, aby si nastudovala problematiku, kterou reprezentoval Manfred Weber (evropský lidovecký spitzenkandidát, pozn. red.). Ten ve svém programu už část reformy Evropské unie představil. Nyní má nová předsedkyně měsíc na to, aby si to dostudovala, a aby spolu s komisí ukázala, co chce s Evropou dokázat na konci jejího mandátu,“ prohlásil.

Rovné zastoupení mužů a žen v rámci komise

Již dříve předsedkyně mluvila o tom, že po jednotlivých zemích bude požadovat, aby si vybraly dvě jména kandidátů na eurokomisaře, které si následně i vybere. V této souvislosti zmiňovala rovné zastoupení mužů a žen v rámci komise, což Zdechovský považuje spíše za jakési zbožné přání.

Řada zemí EU se rozhodla, že zatím nebudou mít dialog s Tureckem na nejvyšší úrovni https://t.co/XIJXELhKvJ pic.twitter.com/sy8k1RQmPi — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 17. července 2019

„To je spíš takové zbožné přání a snaha zalíbit se levicovým stranám v genderovém hledisku,“ řekl a dodal, že do EK nemají být vybírání lidé podle pohlaví. „Kandidáti mají být vybíráni podle toho, zda jsou schopní či ne. Samo pohlaví vám tuto skutečnost nezaručí. Myslím si, že v politice má být první kritériem vždy odbornost, ne jestli je muž, žena nebo mimozemšťan,“ zkritizoval její návrh.

Česko a eurokomisaři

V rozhovoru přišla řeč i na to, že Česko stále neschválilo Věru Jourovou na pozici nové eurokomisařky. I když se ČR nejspíše snaží získat silnější portfolio, Zdechovský si stojí za tím, že „Jourová měla silné portfolio“.

„Její agenda spravedlnosti, ochrany spotřebitele a digitální bezpečnosti byla jedna z nejlepších. My se však máme snažit o to, aby se paní Jourová stala šéfkou jednou z místopředsedkyní v komisi, pod kterou budou spadat další komisaři. S nimi by totiž řešila problematiku směrem k předsedkyně komise,“ vysvětlil.

Podle europoslance by tak mělo být co nejdříve oznámeno nové jmenování. „Vzhledem k tomu, že Věra Jourová by zasedla podruhé v komisi, tak je velká pravděpodobnost, že by získala jak lepší pozici nebo funkci,“ řekl.

Jak je to s V4 po nových volbách?

Zdechovský se rovněž domnívá, že pozice zemí Visegrádské čtyřky po letošních eurovolbách není nejlepší.

Český premiér Andrej Babiš poskytl obsáhlý rozhovor portálu https://t.co/GdWM7SKNop, v němž se rozpovídal o současné vládní krizi, o koalici hnutí ANO a ČSSD či o kauze odvolání a jmenování ministra kultury a mnohém dalším. https://t.co/gBWjIpxAuA pic.twitter.com/hv07cpsuAd — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 20. července 2019

„Visegrád totálně ostrouhal. Předtím měla skupina předsedu jedné ze tří důležitých složek Evropské unie, tedy Evropská rada, kde byl Donald Tusk. V současné době nemá žádnou významnou pozici žádný stát z postkomunistického bloku. To je důležité si uvědomit,“ zdůrazňuje.

Nač se nyní Zdechovský zaměří?

Daný europoslanec nezískal jen post místopředsedy výboru pro zaměstnanost, ale nově také zasedat jako koordinátor lidovců pro kontrolu rozpočtu . Proto padl dotaz, nač se bude europoslanec zaměřovat.

„Zaměřím se hlavně na organizované podvody v souvislosti s evropskými dotacemi a nastavení systému kontroly dotací tak, aby účinně bojoval proti zlodějům a organizovaným skupinám, které rozpočet rozkrádají. (…) To bude hlavním úkolem následujících pěti let. Spolu s tím bude důležité také dotáhnout upřesnění legislativy o střetu zájmů, protože můžeme i dnes vidět některé nedostatky,“ prozradil.

Pokud jde o výbor pro zaměstnanost, tam se bude chtít bývat hlavně tím, „abychom přestali dělat byrokratické překážky zaměstnavatelům“.

Tomáš Zdechovský je český politik a od roku 2014 působí také jaké poslanec Evropského parlamentu za stranu KDU-ČSL. Dříve pracoval jako krizový manažer a mediální analytik. Zdechovský je považován za odborníka na krizovou komunikaci, politický marketing a public relations. Kromě toho se věnuje také publicistické a literární činnosti.