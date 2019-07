Modernizace Armády ČR: Na řadě jsou tanky. Do budoucna má být nakoupeno až 40 nových strojů

Česká armáda má v plánu koupit nové radiové stanice pro tankový prapor. Takový nákup by ji měl přijít celkem na miliardu a půl. Zatím ale daná smlouva čeká na podepsání. Důvodem modernizace současných obrněnců je i jejich nasazení do zahraničních operací NATO. Kromě toho nákupu se ale plánuje i nákup nových tanků.

Na portálu ČT24 se píše, že v současné době disponuje tanky ve výzbroji pouze jedna jednotka, kterou je přáslavický prapor sedmé mechanizované brigády. Takových strojů třetí generace má česká armáda k dispozici celkem třicet.

„Je to ocelová pěst naší armády, takže my jsme nasazováni k pronikání a k ničení nejsilnějšího nepřítele,“ popsal 73. tankový prapor Přáslavice jeho velitel Vít Ducháček.

Česká armáda modernizuje techniku, ale vojáci stárnou. Pomůžou náborové akce na sociálních sítích? https://t.co/crjpAzrWC6 — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 8. července 2019

Tank jako hlavní zbraň

© © Screenshot: YouTube/Sky News Na americkou novinářku v Sýrii stříleli z tanku je i nadále stěžejní zbraní, a to i v současných konfliktech, protože je nepostradatelnou součástí každé armády.

„Jsou to ocelové bestie, králové bojiště. Tank, který první zpozoruje druhé a vystřelí, vyhraje,“ uvedl zástupce Ducháčka, Josef Světlík.

K věci se vyjádřil také velitel tanku Jan Schneeweisse, který stejně jako Světlík slouží u tankové jednotky už roky. Podle jeho slov „dokáže takový obrněnec vystřelit šest až osm ran za minutu, a to díky efektivnímu automatickému nabíjecímu ústrojí“. Přitom dodává, že cílem tohoto obrněnce je boření budov či likvidace živých cílů nepřítele.

Do Armády ČR zamíří až 40 nových tanků

V příštích letech by vojáci dle informací měli nakoupit až čtyřicet nových tanků. Cena těchto strojů by však neměla být vyšší než patnáct miliard. Vojenský technický ústav se nyní zabývá tím, jaký obrněnec by byl pro českou armádu tou nejlepší volbou.

Účastníci největšího armádního tendru ČR překvapili. Do druhého kola postoupí všichni čtyři uchazeči https://t.co/4b9d4ss5yA pic.twitter.com/l8s4o5psiD — Sputnik ČR (@sputnik_cz) 10. července 2019

„Studie by nám měla dát celkem jasné odpovědi na to, jaké bude budoucí operační prostředí a jaké na tank budou požadavky,“ uvedl Ivo Střecha, který pracuje jako ředitel sekce rozvoje sil na resortu obrany.

Proces pořizování nových tanků ale bude trvat delší dobu. Uvádí se, že nové stroje by vojáci v Přáslavicích mohli obdržet nejdříve za šest let. Armáda chce za tímto účelem vypsat veřejné výběrové řízení.

Modernizace české armády

Česká armáda se posledních dvacet let snažíponěkud modernějším vybavením ze Západu. Tento cíl se Česku zatím podařilo splnit jen co se týče stíhacího letectva, a to pronájmem gripenů. Pozemní a raketové vojsko se totiž obměňuje poněkud složitěji.

Uvádí se, že používání sovětské, respektive ruské výzbroje, v Armádě ČR by mohlo být ukončeno až v roce 2035. A týká se to především vrtulníků.

Zastaralé vrtulníky by tak měly nahradit stroje nové, přičemž česká armáda má v plánu nakoupit celkem 12 vrtulníků. Uvádí se, že by Česko mohlo pořídit celkem čtyři útočné vrtulníky Bell AH-1Z a příslušné vybavení, přičemž celková cena má představovat dle odhadů asi 205 milionů dolarů (téměř 4,7 miliardy Kč). Kromě toho by však Armáda ČR měla získat dvanáct vrtulníků UH-60M Black Hawk, a to za dalších 800 milionů dolarů (přes 18 miliard Kč). Podotýká se, že do americké nabídky patří i vrtulníky UH-1 Venom.