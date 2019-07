Div se šněrování na podprsence Terezy Kerndlové nerozvázalo. Zpěvačka opět provokuje odvážnou fotografií

Je známo, že dcera jazzového a swingového zpěváka Ladislava Kerndla, Tereza, ráda provokuje. Zpěvačka se ukázala v podprsence se šněrováním, které se jí jen stěží nerozvázalo. Mužskou část jejích fanoušků tak taková žhavá fotografie v neděli ráno velmi potěšila. Proto neváhali a pod žhavým snímkem zpěvačky zanechali velké množství komentářů.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tereza Kerndlova (@terezakerndlova) 21 Июл 2019 в 12:28 PDT

„Krásné to tělo, úžasný,“ napsal jeden z jejích fanoušků.

„Terezko, máš pěknou postavu a jsi kočka,“ zastává stejný názor i další uživatel.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tereza Kerndlova (@terezakerndlova) 20 Июл 2019 в 10:12 PDT

Nedávno tato krásná zpěvačka zveřejnila video, na kterém ukázala, jak v leopardích bikinách dovádí ve vodě. Kamera točila její postavu i pod vodou.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tereza Kerndlova (@terezakerndlova) 27 Июн 2019 в 11:57 PDT

Již dříve Kerndlová navštívila turistické místo v Rudicích u Brna – bývalý Kaolinový důl. Právě v něm se vykoupala a své fanoušky opět potěšila pěknými snímky z daného místa.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tereza Kerndlova (@terezakerndlova) 6 Июл 2019 в 12:11 PDT

Tereza Kerndlová začala zpívat se skupinou Black Milk. Už v roce 2002 získaly zpěvačky Českého slavíka v kategorii Objev roku. V roce 2005 se ale dívčí kapela rozpadla. Tereza pokračovala ve své kariéře sólově. Reprezentovala Českou republiku na Eurovizi 2008, kde obsadila 18. místo. V roce 2018 vydala novou desku, která nesla název S Tebou.

Osobní život

Tereza Kerndlová je již několik let šťastně zadaná. S jejím partnerem Reném Mayerem se dají považovat za jeden z nejšťastnějších párů českého šoubyznysu. Mají za sebou už 15 let vztahu. René Mayer je o 16 let starší, pracuje jako podnikatel a z prvního vztahu má syna. Ve sňatku s mladičkou zpěvačkou děti zatím nemají.